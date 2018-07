Aznar no se decanta por un candidato pero critica a los que "enterraron" su etapa

El expresidente del Gobierno José María Aznar no se ha querido decantar a favor de ninguno de los candidatos en el proceso interno del PP para suceder a Mariano Rajoy pero ha criticado a aquellos que durante años han tratado de "enterrar" su etapa y ahora pretendan hacer "desmemoria".

Sostiene que no sabe si está al corriente de la cuotas del PP pero, en cualquier caso, no participará en la votación

En una entrevista en Onda Cero, Aznar ha asegurado que conserva el carné del PP -aunque no sabe si está al corriente de las cuotas-, pero no se ha inscrito ni piensa participar en este proceso interno para elegir nuevo líder porque considera que como expresidente del PP y del Gobierno no debe ser él, sino otros, los que "protagonicen las posiciones de futuro" que necesita el partido.

Preguntado en varias ocasiones sobre si es Pablo Casado su candidato, Aznar ha insistido en que las "lejanías y cercanías" de los distintos aspirantes hacia él las marcan ellos y no él.

Sí ha recordado que tanto Soraya Sáenz de Santamaría como María Dolores de Cospedal sí estuvieron trabajando en su Gobierno. "El único que no estuvo fue Pablo Casado", quien trabajó para él cuando ya era expresidente, ha recalcado.

Además, aunque no ha citado a Sáenz de Santamaría, al hablar de Cataluña ha preguntado "dónde están" los responsables de la "operación diálogo que al final consistía en intentar hacer al señor Junqueras, hoy en prisión, presidente de la Generalitat".

Sobre la forma en que él eligió a su sucesor, Mariano Rajoy, ha ironizado sobre el hecho de que "quienes más la critican" fueran los que salieron "favorecidos" de ella

Al final de la entrevista, Aznar ha respondido a una pregunta sobre quién debe ser seleccionador nacional de fútbol que después ha reconocido servía también para referirse al PP: "Mientras no jueguen como han jugado que pongan al que quieran", ha dicho.

Ha insistido además en que hay que refundar el partido que presidió y el centroderecha en su conjunto, y ha advertido de que si no se refunda, el PP "dejará de ser opción de gobierno" y la reestructuración del centro derecha "se hará sobre unas bases distintas", con otras opciones como por ejemplo Ciudadanos.

Aznar ha considerado que "el problema" del PP es que "ha cambiado" su "relación" los militantes y votantes, y eso lo debe corregir.

También ha apuntado que en estos años el partido ha "difuminado" sus señas de identidad, entre las que ha citado la "confianza sólida en la nación, en el Estado" la política de "reformas para las clases medias" y una política internacional "muy definida".

Todo eso ha producido un "desconcierto" que ha llevado al PP a perder miles de apoyos, ha considerado Aznar, para quien el partido debe volver a ser una "fuerza útil de Gobierno en España".

Sobre el proceso interno del PP, Aznar ha señalado que estos procedimientos "nunca son perfectos", pero le parece "bien" que ahora los militantes "tengan la voz" y "decidan" sobre su nuevo líder.

Y sobre la forma en que él eligió a su sucesor, Mariano Rajoy, ha ironizado sobre el hecho de que "quienes más la critican" fueran los que salieron "favorecidos" de ella.

En su análisis sobre Cataluña, Aznar ha señalado que "no se ha resuelto, no se ha desarticulado" el "golpe de Estado" que ha habido en esa comunidad, que se intervino solo "para convocar unas elecciones" en lugar de "para desarticular el movimiento separatista", y eso ha sido un error "muy grave" con "consecuencias devastadoras".

Ha recordado que pidió una reflexión sobre el ascenso de Ciudadanos en Cataluña pero no se le hizo caso y la consecuencia es que los populares se han quedado sin grupo en el Parlament tras sufrir una "paliza formidable".

También ha criticado que se esté debatiendo el acercamientos de presos de ETA al País Vasco. Y ha señalado que justamente ahora que se ha disuelto la banda es cuando hay que pedir "más que nunca" a los terroristas "que se arrepientan y pidan perdón", y no darles "ninguna ventaja" penitenciaria.

Aznar: "Cuando presidía el PP creo que se financiaba con medios legales"

El expresidente del PP y del Gobierno José María Aznar ha asegurado hoy que cuando estaba al frente del partido cree que se financiaba "con todos los medios legales a su disposición" y ha acotado el caso Gürtel a responsabilidades "individuales".

El expresidente sostiene que la sentencia del caso Gürtel es "opinable" como todas y ha considerado que "hay que demostrar" que realmente hubo financiación ilegal del partido porque la decisión judicial solo prueba que "pasó una cosa" en dos ayuntamientos de Madrid.

Ha insistido en que él ha intentado combatir la corrupción durante toda su vida política "con contundencia", porque es un fenómeno "inaceptable e intolerable" que ha podido causar que militantes y votantes del PP se hayan sentido "apenados, tristes o defraudados".

Pero en todo caso, Aznar cree que los cambios fundamentales en el voto al PP no se han producido por la corrupción, sino por otras causas como "el golpe de Estado en Cataluña".

También ha advertido de que quitarle importancia a la corrupción "es un error" al igual que "generalizarla" porque hay que acotarla a responsabilidades individuales.