Jesús Ortiz, padre de la Reina, se jubila tras 50 años dedicado a la comunicación

Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia, ha anunciado su jubilación tras toda una vida dedicado al mundo de la comunicación.

"Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas", ha comenzado diciendo a todos sus seguidores.

"Siguen en el coco los más de 50 años de experiencias en todo tipo de medios, en comunicación corporativa y en comunicación interpersonal. Para algo servirá a alguien, digo yo", ha finalizado el progenitor de la Reina.

Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás. Y vale, sí: porque necesito un poco más de tiempo para mi familia y mis cosas. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) February 15, 2021

Además, ha modificado su presentación en el perfil que tiene en Twitter diciendo: "Desde 1969 en el oficio de comunicar: radio, impresa, televisión, digital, corporativa. Me he jubilado de mi relación laboral, pero no de mi profesión".

Jesús Ortiz Álvarez, de 72 años, también ha cambiado su perfil de LinkedIn, donde se presenta como "periodista y comunicador independiente desde febrero del año 2021".