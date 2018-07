Jenaro Castro: "La plantilla de RTVE es desproporcionada y falta inversión"

El pleno del Senado no ha logrado este jueves la mayoría de dos tercios necesaria en primera votación para renovar al Consejo de Administración de RTVE, por lo que tendrá que realizar una segunda vuelta en 48 horas, que ya sólo necesita una mayoría absoluta y el respaldo de al menos cuatro grupos.

Ni los cuatro candidatos consensuados por PSOE, Unidos Podemos y PNV -Ana Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó y Juan Tortosa- ni los tres propuestos por el PP -Jenaro Castro, Carmen Sastre y José Manuel Peñalosa- han contado con el apoyo necesario para resultar elegidos en esta primera votación.

El Senado tiene que elegir a cuatro consejeros, mientras que los otros seis serán designados por el Congreso, que ayer también rechazó en una primera votación la lista acordada por PSOE, Unidos Podemos y PNV.

Jenaro Castro: "Nunca he militado ni milito en ningún partido"

El director de Informe Semanal, el lucense Jenaro Castro, consideró este martes en el Senado que los problemas de la Corporación son estructurales, como su plantilla "desproporcionada" y la falta de financiación.



Castro ha comparecido ante la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta y fue considerado "idóneo" por unanimidad, al igual que los otros seis candidatos.



El lucense ha defendido optimizar las plantillas y, tras recordar que RTVE perdió el liderazgo después de la retirada de la publicidad, ha señalado que no se puede hacer una programación competitiva sin presupuesto.



"Creo en la libertad de prensa y de expresión, nunca he militado ni milito en un partido, no tengo más carné que el de identidad (...), me considero libre e independiente gobierne quién gobierne, creo que puedo ayudar en esta etapa transitoria porque conozco la casa, conozco a la gente y creo en RTVE como servicio público", ha dicho Castro a los senadores.



El candidato ha reconocido que la corporación "ha sido y es un arma arrojadiza en la disputa política y nos tenemos que aplicar todos las lección" y ha subrayado que la televisión pública no es de los políticos ni tampoco de los profesionales, es de los ciudadanos, que son "los destinatarios, pero también los accionistas y los dueños".



Castro ha asegurado que "muchísimos trabajadores rechazamos el linchamiento y exigimos respeto y transparencia para todos y cuando digo todos, digo todos, los de blanco, los de negro, los del lazo y los de sin lazo".



Ante las críticas de algunos senadores, ha asegurado que en RTVE existe una "verdadera pluralidad, muy por encima de la proporcionalidad parlamentaria".

Por su parte, el portavoz popular en el Senado, el también lucense José Manuel Barreiro, lamentó que Pedro Sánchez "trate de convertir España en un mercado en el que se ofrece de todo.



"A Podemos le ha ofrecido el control de RTVE y a ERC el acercamiento de presos; veremos qué le ofrece a Bildu y a los independentistas", indicó.