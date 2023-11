El pianista James Rhodes se ha involucrado de lleno en el caso de Blanca, una mujer de 78 años que corre peligro de ser desahuciada del piso de Barcelona en el que vive desde hace más de cinco décadas. El artista se ofreció a pagar las mensualidades del alquiler de la vivienda durante los próximos dos años "a precio de mercado", lo que supone "más o menos el doble de lo que está pagando ahora", explicó en un mensaje en Instagram.

Rhodes, que habitualmente realiza este tipo de gestos solidarios con personas vulnerables, considera que esta acción debería poner fin al problema de Blanca, pues "podría seguir viviendo en su casa" y la dueña tendría "el dinero que quería". Sin embargo, el músico se ha topado con el no rotundo de la propietaria a través de uno de sus abogados, "un tal José Martínez Callejón". "Rechazó mi oferta de plano y ahora ha amenazado con demandarme y ha respondido a mi último mensaje con: Yo la ejerzo ganando pleitos para mis clientes y acatando sentencias judiciales. Usted en cambio ni siquiera se a lo que se dedica y tampoco me interesa", explica Rhodes.

Para el pianista, esta respuesta demuestra que a la dueña "sólo le interesa convertir el piso en un piso turístico, sin importar el riesgo para Blanca, que claramente es vulnerable", y manifiesta su "esperanza" por que el caso pueda solucionarse "poniendo algo de presión pública en la ecuación", motivo por el que ha decidido contar su historia en redes sociales.

En @MananerosTVE hablan con el pianista James Rhodes, que se ofreció a pagar al menos dos años del alquiler de la mujer que iba a ser desahuciada en Barcelona por un impago de 88€



🗣 "Rechazaron inmediatamente mi oferta sin charlar y con unas amenazas"https://t.co/CMTUIGWVud pic.twitter.com/XKmBYD6g4o — RTVE (@rtve) November 23, 2023

Vecinos y activistas consiguen suspender el desahucio de Blanca

Un numeroso grupo de vecinos y activistas del movimiento por la vivienda consiguieron este miércoles suspender temporalmente el desahucio de Blanca del piso del centro de Barcelona en el que vive desde hace 55.

Fuentes de Resistim al Gòtic, una de las entidades sociales de apoyo a inquilinos, informaron de que la propiedad de la vivienda de la señora Blanca parecía predispuesta a negociar un alquiler, que podría ascender a unos 1.000 euros, cuando ahora la mujer paga 338 euros por tratarse de una renta antigua.

Sin embargo, la versión de James Rhodes contradice esta situación.

"Yo me quiero morir aquí"

La señora Blanca ha explicado: "Yo entré en este piso vestida de novia. Vine en el 69, cuando me casé. Aquí nacieron mis dos hijos. Me divorcié de mi primer marido y también aquí murió mi segundo marido, que tenía el piso muy bonito porque era decorador y pintor", ha contado el miércoles desde la entrada del inmueble.

La mujer ha asegurado que la propietaria de la vivienda quiere recuperar el inmueble y que la llevó a los tribunales tras una deuda inicial de 88 euros. "Me dice la asistenta social que a lo mejor me pueden enviar a otro sitio. Algún sitio que pueda ir en autobús y no en metro, que no puedo cogerlo. Pero yo me quiero morir aquí", insiste la mujer.

Tras una larga mañana de nervios y tensión, en la que la señora Blanca ha contado con el apoyo de diversas organizaciones de la vivienda, como el Sindicat Habitatge Raval, Sindicat de Barri del Poble Sec, la citada Resistim al Gòtic y el Sindicat de Llogateres i Llogaters, el desahucio no se ha llevado a cabo.

Más intentos de desahucio

La vivienda está situada en la calle Boters, en pleno centro antiguo de Barcelona y muy cercano a la Catedral y las Ramblas, una zona muy codiciada para establecer pisos turísticos.

La tensión de la jornada ha sido muy grande para la mujer, que ha tenido que ser evaluada por un médico forense, dada la edad de Blanca, han asegurado las mismas fuentes.

El intento de desahucio de este miércoles no es el primero al que se enfrenta esta vecina del barrio Gótico, ya que, según el historial judicial, se intentó por primera vez en abril de 2020, pero se suspendió por la covid.

Los siguientes intentos en ese año y en 2021 volvieron a retrasarse por falta de médico forense y por la petición de la mujer de ser considerada vulnerable para impedir su salida de la vivienda.