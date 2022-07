Irene Montero, sobre Sumar: "Díaz es nuestra candidata y la vamos a respetar"

La ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, ha defendido a Yolanda Díaz como su candidata y ve "buena noticia" que este viernes lanzase su proyecto Sumar: "Es quien toma las decisiones y lo que vamos a hacer es respetar y trabajar para que la legislatura sea de avances sin precedentes".

Así se ha pronunciado Montero en una entrevista con Radio Nacional en la que ha esquivado la pregunta sobre una presentación que no contó con líderes de partidos y se ha comprometido a trabajar para aportar "el Podemos más fuerte" al ciclo electoral.

Sostiene Montero que el Gobierno de coalición no es de PSOE y UP, sino de los trabajadores y pensionistas que han querido avanzar en derechos, un camino que a su juicio solo ofrece el actual Ejecutivo. Ha argumentado la dirigente de Podemos que cuando pedían subir el salario mínimo interprofesional les decían que se hundiría la economía y al hacerlo "no se ha hundido nada" o que han demostrado que la austeridad no es la única receta ante las crisis y que se puede crear un escudo de protección social. "Cometemos errores, tenemos diferencias, las debatimos, es normal".