Investigan una presunta agresión homófoba en Badajoz

La Guardia Civil investiga una presunta agresión homófoba en Valle de Santa Ana (Badajoz), después de que un joven haya interpuesto una denuncia contra varios menores por haber sido insultado y agredido cuando caminaba de noche por una calle de esta localidad.

Fuentes del instituto armado han confirmado a Efe este miércoles que hay "una investigación abierta" al respecto en este municipio pacense de unos 1.100 vecinos.

La víctima, Jesús Vázquez Laso, reside en Tenerife, donde ejerce como profesor y se encuentra estos días en su localidad natal, Valle de Santa Ana, junto a su familia. En su perfil en una red social, ha expresado su "dolor, rabia y tristeza" por este hecho que ha denunciado públicamente.

El pasado mes de julio, ha recordado, "Samuel fue asesinado en Galicia mientras disfrutaba de la noche junto a sus amigos", para añadir después: "A Samuel lo mataron por vivir su vida libremente y ser fiel a sus sentimientos e ideas".

"Ayer me tocó a mí. Afortunadamente, yo puedo contarlo. Anoche me insultaron, me humillaron y me dieron una paliza. En mi pueblo, Valle de Santa Ana. En mi propia calle", ha lamentado el joven, con un grito de "¡Basta ya!" y de "no hay derecho a esto".

El alcalde de Valle de Santa Ana, Manuel Adame, ha transmitido la "preocupación" de los vecinos por este hecho y ha pedido "prudencia" al estar implicados menores, con familias que están "muy afectadas" por lo ocurrido. El caso ya "está en manos de la Fiscalía de Menores".

Según ha relatado, el joven se dirigía sobre las 23:00 horas hacia su vivienda familiar cuando le "empezaron a insultar" desde un coche en el que viajaba un grupo de menores. Al llegar a la altura de su casa, donde se encontraba su madre sentada en un banco acompañada de otra persona, uno de los ocupantes se bajó del vehículo y empezó a "increparle".

Al parecer, ha indicado, le han "acosado y zarandeado", con "algún empujón", lo que le habría provocado "rasguños". El ayuntamiento ha solicitado a la Delegación del Gobierno autorización para celebrar una concentración a las puertas del edifico consistorial este viernes, a las 20:00 horas, en rechazo a este tipo de conductas.