Imputan a un mando de la Guardia Civil por avisar a Koldo de que estaba siendo investigado

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha retirado el pasaporte a un comandante de la Guardia Civil destinado en la embajada de España en Venezuela, investigado por cohecho en una pieza hasta ahora secreta del caso Koldo, sobre presuntas comisiones en contratos de compra de mascarillas en pandemia.



Según informan a EFE fuentes jurídicas, este comandante, Rubén Villalba Carnerero, que trabaja como diplomático en la embajada de España en Caracas y que fue detenido el pasado lunes y puesto en libertad, ha comparecido este miércoles ante el juez como investigado por los delitos de organización criminal y cohecho.



Tras tomarle declaración, el magistrado ha acordado mantenerle en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Este nuevo investigado en la causa, según las fuentes, fue destinado a la embajada de Venezuela como agregado de Interior hace unos dos años, lo que le permitía disfrutar de pasaporte diplomático que conlleva la exención de la mayoría de los controles de aeropuerto, entre otros beneficios.



Antes de ese destino estuvo en el servicio de Información de la Guardia Civil, especializado en terrorismo islamista.



El interrogatorio se ha producido en el marco de una línea de investigación hasta ahora secreta que el juez Ismael Moreno abrió para indagar sobre varias cuentas bancarias y practicar un nuevo registro en un pueblo de Córdoba, que tuvo lugar este lunes, cuando el comandante se encontraba en España, añaden las fuentes.



Tras dicho registro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de esta pieza y ha tomado declaración al guardia civil.



En el sumario de la causa consta un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que alude a una llamada telefónica del 19 de septiembre de 2023 entre Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, y uno de los empresarios clave de la investigación, Juan Carlos Cueto.

En dicha conversación, que versaba sobre otro de los principales investigados, Víctor de Aldama, Koldo García "comenta que hay un empresario de Venezuela que le ha pedido ayuda (a Koldo) para un tema (sin especificar), y que este empresario quiere agredir a Aldama".



Cuenta, según el informe, que "quedó con esta tercera persona de Venezuela porque fue con un amigo suyo de los verdes que se va ahora para allá (en alusión a Venezuela) cinco años, y al que él le ha abierto un par de puertas".



Y le comenta además que fue "en esa reunión con la persona de Venezuela donde esta le comunicó que Aldama le había estafado y robado".



La UCO interpreta de lo expresado por Koldo García que esa referencia a uno "de los verdes" aludiría a "algún miembro de la Guardia Civil que se haya ido o se vaya a ir a trabajar durante cinco años a Venezuela".



En otro informe policial, los investigadores hacen referencia a otra conversación, en este caso entre Juan Carlos Cueto y otro empresario, Iñigo Rotaeche, en la que hablan sobre la declaración que Víctor de Aldama debe prestar ante la Agencia Tributaria en el marco de una inspección.



"Le preguntarán por todos, por mí, por Angola, por Ábalos, por el Presidente del Gobierno, por la Ministra de Defensa, por Delci (la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez) y por las maletas... por todo", dice Cueto.



Los investigadores apuntan a que el empresario Iñigo Rotaeche estaba preocupado por que Aldama le dijera al inspector de Hacienda "que conocía al ministro –se deduce que a José Luís Ábalos Meco– porque era Consejero de Air Europa, y que le comentara que estaba todos los días en el Ministerio –se infiere que en el MITMA– porque había un problema con las aerolíneas".

La Uco encontró 24.000 euros y apuntes sobre dinero en efectivo en casa de Koldo García

La Unidad Central Operativa (Uco) de la Guardia Civil encontró 24.000 euros en efectivo en la casa de Koldo García, y una libreta con "anotaciones referentes a dinero en metálico" junto a una fecha y bajo el epígrafe "ingresos".

Los investigadores dan cuenta en un informe fechado el pasado 22 de febrero y remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, del dinero en efectivo hallado en los registros practicados en los domicilios de los investigados de la operación Delorme, incluido Koldo García y algunos de sus familiares, como su hermano Joseba, en cuya casa de Benidorm (Alicante) encontraron 5.850 euros en metálico.

En la casa del exasesor de Ábalos, en Polop de la Marina (Alicante), los agentes encontraron esos 24.000 euros en efectivo y una libreta que, bajo el epígrafe "Ingresos", incluía referencias como "23-01 Metálico 10.000" o "28-01 Alquiler 700", entre otras.

Relacionado con Koldo García los agentes también encontraron un papel con la anotación "Koldo 17.800" y bajo el título "Préstamos" en el depósito judicial de Murcia, cuyo responsable Rogelio Pujalte "mantiene una relación personal y directa" con el exasesor de Ábalos, según la Guardia Civil.

Esta persona, según los investigadores, "recibió una cantidad aproximada de 100.000 euros" de los contratos públicos de compra de mascarillas investigados por la supuesta percepción de comisiones, y "habría realizado un préstamo a Koldo de acuerdo" a esta anotación.

En el registro al mencionado depósito judicial del pasado 20 de febrero, los agentes hallaron 125.310 euros en efectivo.

Los "4 mosqueteros", el grupo de WhatsApp que revela un pago de 10.000 euros en metálico

Los agentes indican en su informe que hay "indicios que apuntan" a que Koldo García -a quien algunos supuestamente identificaban bajo el pseudónimo K- "habría recibido dinero en efectivo dimanante de Aldama y sus socios".

Y aluden a un chat de WhatsApp titulado "4 Mosqueteros" entre Aldama y tres socios en el que el primero pidió el 25 de octubre de 2021 que mirasen los tickets, "presumiblemente dinero", según la Guardia Civil, que tienen en República Dominicana, "ya que el domingo va el hermano de Koldo", y afirma: "a ver qué le podemos dar".

Menciona asimismo otra conversación del 1 de abril de 2022 entre dos de esos empresarios en la que se envío un pantallazo titulado "Gastos fijos" y con la referencia "K10.000", que la Guardia Civil considera "reveladora" dado que en el registro a Koldo García se encontró una anotación de "metálico 10.000".

Sánchez avisa al PP de que difundir bulos no ayuda contra la corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este miércoles al PP de que difundir "bulos, descalificaciones e insidias" sobre el caso Koldo no contribuye a "defender la democracia y luchar contra la corrupción", y ha expresado su respaldo a sus ministros y a Francina Armengol.

"Tanto los ministros, como en este caso la presidenta del Congreso, claro que cuentan con mi respaldo", ha dicho en una rueda de prensa en Brasilia junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al ser preguntado si cree que no será necesario que el PSOE exija responsabilidades políticas más allá de los casos del exministro José Luis Ábalos y el secretario general de Puertos del Estado, ya cesado.

Sánchez ha acusado al PP de usar la "estrategia del ventilador" y de sembrar "zozobra" entre los españoles con el caso Koldo, y ha avisado de que "defender la democracia y luchar contra la corrupción no es difundir bulos, descalificaciones o insidias".

Todo ello en mitad de la presión que el PP está ejerciendo sobre el PSOE y sobre el Gobierno con el caso Koldo, y por el que los populares han pedido la dimisión de Armengol al considerarla "colaboradora necesaria" con la trama en su etapa anterior como presidenta de Baleares.

"Hay que ser consecuente y coherente: si se exigen esos estándares de ejemplaridad, aplicarlos a su mismo partido. Es algo que no veo desgraciadamente en la oposición", ha comentado Sánchez.

Puente: "En el fuego solo pongo la mano por mí"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado este miércoles que no tiene en mente ordenar más ceses relacionados con la trama Koldo, tras haber destituido al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez de Manzanares, pero detalla que tomará decisiones a medida que se esclarezca el caso.

"Ya he dicho muchas veces que yo en el fuego solo pongo la mano por mí", ha afirmado ante los medios Puente, que ha recalcado que mantiene la confianza en todos los demás cargos relacionados con su Ministerio.

El ministro ha detallado que el cese de Sánchez de Manzanares se produjo después de que antifraude solicitara información a Puertos del Estado sobre la compra de mascarillas a la empresa investigada en el caso Koldo.

El hasta ahora secretario general del organismo fue quien remitió una contestación que "no respondía a la realidad de los hechos", ha señalado el titular de Transportes al explicar los motivos del cese que anunció el martes.

El despido se ha producido por la falta de honestidad en esa respuesta, pero no juzga la implicación de Sánchez de Manzanares en la tramitación de la compra de mascarillas, ha sostenido Puente.

"No prejuzgamos ni decimos que este señor tenga una relación con la contratación que le haga responsable o culpable de nada, pero sí que a nuestro juicio ha tenido un comportamiento que nos ha hecho perder la confianza, y por eso lo hemos cesado", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que Sánchez de Manzanares colaborara con alguna otra persona de Puertos del Estado en el comportamiento que ha llevado a su cese, el ministro ha asegurado que "el tema está claramente delimitado" al hasta ahora secretario general.

"En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar. No vamos a cesar a personas sin justificación", ha agregado en referencia a otros cargos relacionados con Transportes.

La auditoría que ha puesto en marcha el Ministerio para esclarecer lo ocurrido se tomará "el tiempo que necesite", ha indicado Puente, que asegura que no cuenta con ningún tipo de información sobre una investigación que tiene "un carácter independiente".

El ministro se ha referido asimismo a Joseba García, hermano de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos en el centro de la supuesta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Joseba García continúa trabajando en EMFESA, una empresa dependiente de Adif, y el ministro ha indicado que el informe que tiene sobre él constata que "no hay causa de despido" para poner fin a esa relación laboral porque "los hechos que se le imputan no tienen nada que ver con la tarea que realiza".

Puertos del Estado aprueba el cese de Sánchez Manzanares

El Consejo Rector de Puertos del Estado ha aprobado este miércoles el cese de su secretario general, Álvaro Sánchez Manzanares, de este organismo público dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, argumentando la "pérdida de confianza en su trabajo".

Puertos del Estado fue la primera empresa que contrató con la trama Koldo para hacerse con mascarillas en plena irrupción de la pandemia de Covid-19 por un importe de 20 millones de euros.

En un comunicado, la empresa defiende que ha proporcionado toda la documentación e información solicitada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) relacionada con este contrato, precisando que no ha derivado en la investigación o imputación alguna de las personas que participaron en la tramitación del citado contrato.

Page cree que el caso irá a más, pide "cortar por lo sano" cuanto antes y descarta implicación de cargos políticos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que las informaciones relacionadas con el caso Koldo "irán a más", por lo que ha pedido "cortar por lo sano cuanto antes"; al tiempo que ha descartado que haya implicación de cargos políticos en el asunto. "Otra cosa es el entorno de los políticos".

A preguntas de los medios desde Toledo, ha dicho que "no existen protocolos para gestionar un caso como éste", pero tiene el convencimiento de que ni el presidente del Gobierno ni los cargos que él conoce están en política para "lucrarse".

Eso sí, da por hecho que "hoy por hoy todavía no se sabe exactamente dónde acaba el hilo de esta madeja".