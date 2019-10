Tres investigados por insultar y amenazar a una árbitra en un partido de fútbol

La Policía Nacional ha identificado a tres hombres que son investigados por un presunto delito de trato degradante hacia una árbitra, a quien insultaron y amenazaron de muerte durante un partido de fútbol disputado en el campo de La Isla de Logroño. Según informa este sábado en una nota la Jefa Superior de Policía de La Rioja, los hechos ocurrieron el pasado día 19, en un partido entre el Club Deportivo Berceo y el Club Deportivo Arnedo.

Los presuntos autores de los insultos y las amenazas son tres españoles de 19, 21 y 27 años, vecinos de Arnedo, quienes ya han comparecido ante la Policía, en calidad de investigados. Los hechos ocurrieron el pasado sábado, en los últimos diez minutos del encuentro, cuando una decisión arbitral no fue bien recibida por varios aficionados del equipo visitante de Arnedo. Los espectadores se dirigieron hacia la árbitra de una manera "degradante", según la Policía, con insultos y amenazas como: "Hija de puta", "Te vamos a matar", "Vete a fregar", "Sabemos dónde vives", "Las mujeres no servís para nada", "Eres malísima" y "Esto no es lo tuyo".

Ante tales manifestaciones el árbitro del encuentro paró el partido y solicitó la presencia de los delegados para que identificasen a las personas que estaban increpando a la colegiada, por lo que se requirió la presencia de una patrulla de Policía Nacional, que se encargó de la identificación de uno de los autores de los hechos. Tras las diligencias policiales llevadas a cabo por el grupo encargado de la investigación de este tipo de delitos en el ámbito deportivo, los agentes han logrado identificar a los otros dos autores de los hechos, que fueron citados en la comisaría para prestar declaración.

Los tres hombres carecen de antecedentes policiales, ha precisado la Policía, que ha recordado que este tipo de conductas verbales, como los insultos y menosprecios vertidos pueden constituir infracciones a la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Estas conductas pueden comportar sanciones económicas de una elevada cuantía y llevar aparejadas medidas como la prohibición de acceso a un recinto deportivo.