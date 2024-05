El intelectual Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024

El escritor, académico y expolítico liberal canadiense, Michael Ignatieff, ha sido galardonado Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024. El jurado ha leído el fallo este mediodía en el hotel Barceló Oviedo Cervantes de la capital del Principado de Asturias.

Esta candidatura, a la que optaban 36 de 17 nacionalidades, ha sido propuesta por Jesús García Calero, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. Este es el cuarto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLIV edición.

Nacido en Toronto (Canadá) el 12 de mayo de 1947, Michael Ignatieff obtuvo su licenciatura en Historia en la universidad de su ciudad natal en 1969 y en 1976 se doctoró en la misma disciplina por la Universidad de Harvard. Amplió su formación con un máster en la Universidad de Cambridge y comenzó a trabajar como profesor asistente del departamento de Historia de la Universidad de la Columbia Británica.

Ha ejercido la docencia en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Toronto y en la Universidad Central Europea en Budapest y Viena -institución creada por George Soros-, de la que fue rector entre 2016 y 2021, y en la que aún ejerce. Además, ha sido investigador en el King's College de Cambridge y profesor visitante en la Universidad de Oxford y la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. También ha sido presentador de televisión y columnista de publicaciones como The Observer y The New York Times Magazine.

En 2006 fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes del parlamento canadiense por el Partido Liberal de Canadá, del que fue vicepresidente (2007-2008) y presidente (2009-2011) y, como tal, ejerció de líder de la oposición del país norteamericano. La trayectoria de Michael Ignatieff ha destacado, según los especialistas, por su defensa de los valores y derechos humanos fundamentales y universales.

A través de sus libros, artículos y programas de televisión, ha aportado ideas para la superación de las diferencias étnicas y religiosas y la búsqueda de valores comunes dentro del contexto de la globalización, el esclarecimiento de las consecuencias de la revolución tecnológica, el análisis de los conflictos morales frente al relativismo cultural y la oposición a los nacionalismos violentos, entre otros temas.

Ignatieff se define a sí mismo como internacionalista y defensor de la legalidad constitucional. Ha sido clave para el consenso internacional en torno a los derechos de los individuos, y no solo de los estados, para apelar a las organizaciones internacionales de seguridad que los defiendan de la violencia. En la época que vivió en el Reino Unido alcanzó gran popularidad por sus artículos en The Observer y, sobre todo, por su serie documental para la BBC, Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism.

Obras y premios de Ignatieff

Autor de numerosos artículos y libros, entre sus obras ensayísticas más destacadas se encuentran The Needs of Strangers (1984), The Russian Album (1987, reeditado en 2023), The Warrior's Honor (1998) (El honor del guerrero, 1999), Isaiah Berlin: A life (1998, reeditado y actualizado en 2023) (Isaiah Berlin: una vida (1999) -una elogiada biografía del filósofo a partir de conversaciones con el autor-, Virtual War (2000) (Guerra virtual: más allá de Kosovo, 2003), Human Rights as Politics and Idolatry (2001) (Los derechos humanos como política e idolatría, 2003), The Lesser Evil (2004) (El mal menor, 2018), The Ordinary Virtues (2017) (Las virtudes cotidianas, 2018) y On Consolation (2021) (En busca de consuelo, 2023).

Ignatieff ha escrito también obras de teatro y novelas, entre las que destaca Scar Tissue (1993), que fue finalista del premio Man Booker. Colabora habitualmente con medios de comunicación internacionales como The Atlantic y Project Syndicate. Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de Francia y miembro de la Orden de Canadá, Michael Ignatieff es doctor honoris causa por trece universidades, como la McGill (Canadá), la de Edimburgo (Escocia) o Maastricht (Países Bajos), por citar algunas.

Entre los numerosos premios que ha recibido destacan el Heinemann Prize de la Royal Society of Literature (Reino Unido, 1987), el Orwell Prize (Reino Unido, 2001), el Otis Social Justice Award (EE. UU., 2002), la Medalla del Jubileo de la Reina (Canadá, 2012), el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo (España, 2012) y el Dan David Prize (Israel, 2019), entre otros.