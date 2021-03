Madrid arranca la Semana Santa con 40 detenidos y 1.000 propuestas de sanción

La Policía Nacional ha detenido este fin de semana en la Comunidad de Madrid, en el inicio de la Semana Santa, a 40 personas y ha interpuesto casi 1.000 propuestas de sanción por incumplir las restricciones contra el coronavirus, han informado este lunes fuentes policiales a Efe.

Madrid volvió al cierre perimetral el viernes 26 de marzo, medida que se prolongará hasta el 9 de abril tras el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para contener los contagios y frenar una cuarta ola.

Para evitar los desplazamientos no justificados durante la Semana Santa y reforzar la vigilancia en la región, la Delegación del Gobierno ha desplegado 4.818 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El balance en la demarcación de Policía Nacional este fin de semana ha dejado casi 46.500 identificaciones, 40 detenciones y casi 1.000 propuestas de sanción por incumplir las restricciones del coronavirus en la Comunidad de Madrid.

Estos agentes han conformado un dispositivo con 670 controles por toda la región en los que se han parado a casi 1.500 vehículos.

La Policía Nacional ha reforzado la seguridad con 890 efectivos que actúan en los principales puntos neurálgicos de la capital y en lugares de tránsito como la estación de trenes de Atocha y la de autobuses de Méndez Álvaro.

El pasado fin de semana, durante el Puente de San José, la Policía Nacional detuvo a 65 personas y propuso para sanción a otras 1.450 por incumplir las medidas sanitarias.



FIESTAS ILEGALES. Por su parte, la Policía Municipal de Madrid ha intervenido, durante este fin de semana, en un total de 353 fiestas o reuniones ilegales en domicilio –81 viernes, 150 sábado y 122 el domingo– celebradas por incumplimientos de la normativa Covid.

En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad, han informado este lunes a Europa Press fuentes del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.

Las intervenciones más destacadas fueron la noche del viernes en un domicilio en el que había 28 personas, todas ellas incumpliendo la restricción de circulación en horario nocturno, no llevar mascarilla y no mantener distancia de seguridad.

En la noche del sábado, los agentes desalojaron un local en el distrito Moncloa-Aravaca con 140 personas que incumplían las medidas sanitarias, así como hubo que entrar en un restaurante del distrito de Chamberí, en el que unos jóvenes que se encontraban celebrando una fiesta.

Los participantes, al percatarse de la presencia policial, se escondieron entre mesas y en un despacho cerrado para evitar ser identificados por la Policía Municipal. Es la segunda vez en mes y medio que los agentes intervienen en este restaurante situado en la calle Covarrubias.

Ayuso: "El problema no es si viene un francés a beber, es si viene contagiado"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que la competencia para evitar aglomeraciones corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha pedido más controles en aeropuertos y estaciones de tren, ya que el "problema no es si viene un francés a Madrid a beber, es si viene o no contagiado".



"Mientras se cumplan las normas, que yo sepa, un francés no contagia más que un chamberilero", ha comentado Ayuso tras un acto en el que ha presentado a la patronal madrileña (CEIM) su programa económico para las elecciones autonómicas del 4 de mayo.



Ayuso ha censurado que se propague "la idea de que ahora mismo Madrid es turismo de borrachera" cuando a las once de la noche "cierra todo" por el toque de queda.



Y ha asegurado que, si "se estudia" el gasto en museos o comercios "se verá que el turista no sólo viene a emborracharse", noción que a su juicio tiene "un tinte un tanto xenófobo y además muy ofensivo".



Ayuso opina que este "relato" sobre Madrid viene alentado por "la factoría de la Moncloa". "Ahora viene el miedo, el intentar seguir alimentando la preocupación de los ciudadanos para contraponerlo con la imagen de un francés bebiendo (...) esto ya me lo conozco bastante bien", ha apuntado.



"Se está intentando vender esa falta dicotomía de la foto de un francés borracho y un sanitario al lado, como dando a entender que el Gobierno de la Comunidad de Madrid promueve la borrachera y el Gobierno de España hace ¿el qué? Nada, no han hecho absolutamente nada, es una estafa continua la forma de gestionar la epidemia", ha señalado.



La presidenta considera que "es el Gobierno de España", mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad que dirige, "el que tiene la competencia para impedir esas fotos" de aglomeraciones, "poner fin a esas fiestas" y "asegurar el orden".



Le ha recriminado a Sánchez, por otro lado, que "no hay control real" ni en los aeropuertos ni en las estaciones de tren.



Además ha asociado el hecho de que esté "todo abarrotado" con el cierre perimetral que vive la región estos días.



"Si encierran a la Comunidad de Madrid, si siguen los toques de queda y si los ciudadanos no pueden recibir visitas en sus domicilios, díganme que pueden hacer los ciudadanos", ha alegado Ayuso, que ha defendido que en la región "se están tomando muchas medidas", como las "severas" limitaciones de aforo y el toque de queda.