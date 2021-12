Hay indicios científicos de que la erupción en La Palma puede cesar este año

El comité científico del Plan de Emergencias Volcánica de Canarias (Pevolca) considera que hay indicios científicos de que la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, podría acabar antes de que empiece 2022, según avanzó el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ante la información trasladada por el Pevolca, Torres deseó que "ojalá que sea mañana, mejor que pasado" cuando termine la erupción, "porque necesitamos su fin para la reconstrucción de la isla, de la que nadie debe marcharse por este fenómeno natural".

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destacó que el Gobierno central ha movilizado 130 millones de euros a La Palma y antes de que finalice 2021 se quiere movilizar 240 millones de euros, pues, aseguró, "se sigue trabajando sin descanso". El presidente canario cifró en 555 las personas que siguen alojadas en hoteles en la isla, si bien ya se han entregado 15 viviendas para realojar a los afectados y el pasado viernes se adquirieron otras 46, que se irán entregando en las próximas semanas.

Imágenes del interior de una de las bocas eruptivas a las 18.30 hora canaria / Images of the interior of one of the eruptive mouths at 6.30 pm Canarian time pic.twitter.com/Rae7L3EMVq

SITUACIÓN DEL VOLCÁN. La lava del volcán de La Palma discurre "fundamentalmente" por la zona central y en dirección a la colada nueve, a la que llega sobre todo por tubos lávicos, indicaron desde el Pevolca, que matizan que si bien han descendido todos los parámetros de la erupción volcánica, todavía no hay fecha concreta para hablar del fin de la erupción.

Acerca de los cambios en parámetros como la sismicidad, Morcuende declaró que es baja, e incluso muy baja en algunas profundidades, y el tremor es cada vez menor, a la vez que también desciende la presencia de dióxido de azufre y hay estabilidad en la falta de deformacion. Las hectáreas destruidas son 1.184 y, de cultivos, se han destruido 359,82 hectáreas de plataneras, 62,34 de viñedos y 27,33 de aguacates.

En este vídeo, registrado a las 18.00 hora canaria, se puede observar la parte más elevada del edificio volcánico creado por la erupción / In this video, recorded at 6:00 pm Canarian time, the highest part of the volcanic edifice created by the eruption can be observed pic.twitter.com/W2Iqj04V2I