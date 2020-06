Inda pide personarse como perjudicado en el caso Dina tras la salida de Iglesias

El director de OkDiario, Eduardo Inda, ha pedido personarse como perjudicado en la pieza 10 del caso Villarejo, en la que se investiga el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham, después de que el juez expulsara del procedimiento al vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Inda ha hecho esta petición al juez Manuel García Castellón, que aún no la ha resuelto, tras haber descartado la implicación del periodista en el robo del móvil en los autos en los que ha acordado retirar la condición de perjudicado a Iglesias al dudar de su versión de que detrás había una trama de "las cloacas del Estado" para desprestigiarle.

Ahora, con el vuelco que ha dado la causa al constatar el juez contradicciones en los testimonios de Iglesias y Bousselham en cuanto al momento en que le devolvió la tarjeta cuando la recuperó y el estado en que se encontraba, las tornas han cambiado y ahora es Inda el que reclama ser reconocido como perjudicado.

Cuando se abrió esta pieza, tras aparecer unos archivos en el domicilio de Villarejo coincidentes con los datos del móvil robado a Dina, el líder de Podemos pidió imputar a Inda al entender que había quedado en evidencia "la presumible colaboración activa para difamar" a Iglesias "entre un grupo de altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía" y el "medio de comunicación OkDiario".

Días antes había pedido también el registro de las oficinas del diario digital, a lo que el juez se opuso, si bien acordó requerir a OkDiario que entregaran los archivos procedentes de la copia que obtuvieron del móvil sustraído y que se abstuvieran de publicar más informaciones extraídas de los datos del teléfono.

Sin embargo, y pese a las sospechas iniciales de la implicación de Villarejo e Inda en estos hechos, el juez, a la luz de las contradicciones apreciadas, cree ahora que los pantallazos del chat de Podemos, que se publicaron en OkDiario y que son coincidentes con la memoria del teléfono sustraído, los mandó la propia Dina a terceros, por lo que la filtración al periódico pudo venir de cualquiera.

En sus recursos contra la decisión de expulsarle del procedimiento, Iglesias sigue defendiendo la existencia de indicios contra Inda y Villarejo y, además de acusar al juez de sacar conclusiones aventuradas sobre el tiempo en que guardó la tarjeta antes de entregarla a su dueña y el estado en que se encontraba cuando él se la dio, sugiere que esa no tiene por qué ser la original y recuerda que aún no se ha resuelto si el robo fue casual o premeditado para obtener información sensible de Podemos.