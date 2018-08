El fuego de Llutxent arrasa más de 2.600 hectáreas y calcina entre 10 y 20 casas

El incendio declarado este lunes en el municipio valenciano de Llutxent ha arrasado hasta el momento 2.639 hectáreas, según la última perimetración, y ha calcinado entre 10 a 20 casas en Montesol, Montepino y la Ermita, en Gandia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias. Desde las 7.10 horas de este miércoles han comenzado a salir los primeros de los 27 medios aéreos, entre aviones y helicópteros, que trabajarán esta jornada en las tareas de extinción y se irán incorporando a los trabajos de forma gradual.

La carretera de Barx, la CV-675, sigue cerrada al tráfico en ambos sentidos hasta que se den por extinguidos todos los focos y se garantice la seguridad en la zona, por lo que la Policía Local de Gandia pide a la población no intentar llegar a la zona para facilitar los trabajos.

Por su parte, Cruz Roja mantiene tres de los seis albergues que fueron abiertos este martes. El incendio obligó a desalojar "de forma preventiva" a la población del municipio de Pinet este martes. La noche del lunes ya se evacuó a unas 2.500 personas de la zona de La Drova y las urbanizaciones de Montesol y Montepino.

La alcaldesa de Gandía, Diana Morant Ripoll, ha admitido este miércoles que los equipos de extinción de incendios desplazamos en la zona no han sido capaces de controlar aún el fuego de Llutxent, que sigue avanzando en Gandía. Morant ha explicado, en declaraciones a Onda Cero, que "los bomberos hablan de unas circunstancias que han cambiado los protocolos de actuación porque el fuego es de una intensidad y virulencia parecidos a los que se han visto por las televisiones en Grecia".

La regidora ha explicado que en la noche del martes al miércoles la lluvia ha permitido mejorar ligeramente la situación tras una "lengua de fuego que lo arrasó todo a su paso", aunque ha reconocido que para la jornada de este miércoles "no se prevé que la situación sea mucho mejor". "No hemos sido capaces de controlar un fuego que ha ido creciendo, que cada vez ha ido cogiendo más superficie, no se desplazaba, solo crecía en medio de poblaciones", ha indicado Morant quien ha reconocido que "la decisión de desalojar dos urbanizaciones de Gandía ha salvado probablemente muchas vidas".