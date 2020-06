Illa responde a Feijóo: "Os datos fánnolos chegar as comunidades autónomas"

O ministro de Sanidade, Salvador Illa, respondeu este luns ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que o Goberno non oculta nin fai "contabilidade creativa" coas cifras de cidadáns falecidos por coronavirus, senón que simplemente utiliza os "datos" que lles "fan chegar as comunidades autónomas".

Illa expresouse así nunha entrevista na Sexta despois de que o dirixente galego cargase duramente nun encontro dixital organizado por Europa Press contra a "falta de ética" do Executivo cara aos mortos e as súas familias ao non achegar a cifra real de falecidos e infectados.

Así, Feijóo denunciou a "falta de rigor" no balance de contaxiados e falecidos. Segundo dixo, as autonomías notifican ao Ministerio as súas cifras pero "non aparecen nas estatísticas oficiais", algo que cualificou de "grave" porque supón un "custo reputacional enorme".

Ademais, o presidente galego subliñou que o Executivo chegou "tarde" á crise do Covid-19 a pesar de que xa había alarmas epidemiolóxicas, algo que cualificou de "responsabilidade política de primeiro nivel". Así mesmo, engadiu que un "segundo erro" foi a centralización das compras cando non se tiña capacidade administrativa.

"Son unhas declaracións moi desafortunadas", asegurou Illa, que recoñeceu que non pode "estar de acordo" coas acusacións do presidente da Xunta, ao que lembrou que, desde o pasado 11 de maio, son as propias CCAA as que remiten a información individualizada.

Neste contexto, Illa explicou que a cifra está agora "conxelada" porque o Ministerio de Sanidade está a ampliar e completando a serie de falecidos, aínda que adiantou que esta semana quedará "resolto", dándose a coñecer o total de persoas que perderon a vida por covid-19.

Así, recoñeceu que "nun episodio de moita tensión" como o da pandemia "non é fácil compilar información e garantir a homoxeneidade" dos datos. Con todo, Illa defendeu a xestión e a transparencia do Goberno.