Illa rechaza un referéndum y no descarta una repetición electoral

El líder del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha rechazado este viernes que el PSOE y el PSC vayan a aceptar fijar las bases para un referéndum, ya que los socialistas no están "en el camino de la ruptura", y no ha descartado una repetición electoral: "Si hay que ir a elecciones, iremos".

ERC y JxCat pactaron este jueves una propuesta de resolución en el Parlament a favor de condicionar la investidura de Pedro Sánchez a un "compromiso" de "trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum", y acordaron otra propuesta a favor de la amnistía, en este caso con apoyo también de la CUP.

Esa propuesta sobre el referéndum, que se votará hoy en la última jornada del debate de política general, provocó anoche un comunicado conjunto del PSOE y los socialistas catalanes, mostrando una oposición que esta mañana ha recalcado Illa en dos entrevistas radiofónicas antes de ese debate parlamentario. "Por el camino de ahondar en la ruptura no estaremos los socialistas", ha aseverado.

Preguntado en Rac1 sobre si el PSOE y el PSC aceptarían fijar las bases y condiciones para un referéndum, como exigen las fuerzas independentistas, Illa ha sido contundente: "No. Nunca ha habido esta posibilidad".

"Queremos ser claros: nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando en el camino de unas políticas que han dado resultados positivos en Cataluña y que cuentan con el aval mayoritario de la ciudadanía, y a hacerlo con discreción, coherencia y siempre dentro del marco de la Constitución. Pero no daremos ni un solo paso por el camino de la ruptura y la división", ha avisado.

Rajoy, contra la amnistía: "Es una enmienda a la totalidad a aspectos que van unidos a una democracia liberal"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha cargado este viernes contra una eventual aprobación de una amnistía en España para los líderes del procés catalán, porque es "una enmienda a la totalidad a aspectos que van unidos a una democracia liberal: la igualdad y el Estado de derecho".

Así de contundente se ha mostrado en su primera intervención en un diálogo con el expresidente de Chile Sebastián Piñera y moderado por la exministra de Asuntos Exteriores Trinidad Jiménez, en la segunda jornada del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, celebrado hasta este sábado en la Illa da Toxa, en O Grove.

Aunque no ha querido pararse especialmente en la "famosa amnistía", porque "desconoce las intenciones de quien pueda hacerlo", Rajoy sí ha advertido que sería un ataque frente a la "igualdad" y al "Estado de derecho".

El expresidente lo ha vinculado con el populismo, que "es contagioso", y ha advertido que "hay que andar con cuidado con las malas compañías, porque suelen ser muy peligrosas en todas las facetas de la vida y llevan a tomar decisiones impropias de las democracias liberales".

"Para no entrar en detalles, voy a hablar de una decisión que no nos consta que se haya tomado (la amnistía) pero que a mí me pone muy nervioso. Una decisión que es consecuencia de aliarse con quien no había que aliarse", ha recalcado Rajoy.