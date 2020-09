Illa propone confinar a los municipios de 100.000 habitantes con muchos casos

El Ministerio de Sanidad propondrá este miércoles a todas las comunidades autónomas medidas de limitación de la movilidad, de aforos, horarios y mejora de recursos, en aquellas ciudades de más de 100.000 habitantes de España con alta incidencia de covid. Así lo avanzó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del Grupo Covid-19 celebrada este martes por la tarde entre el Gobierno central y los responsables de la Comunidad de Madrid.

Estas medidas restrictivas, enmarcadas en una acción coordinada de Salud Pública, se aplicarían de forma inmediata a los municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en un periodo de quince días, una positividad superior al 10% en las PCR y con un índice de ocupación superior del 35% en las Ucis a nivel autonómico.

Illa se felicitó de que se haya llegado a este acuerdo con la Comunidad de Madrid y que espera, porque encontró un "ambiente propicio" en conversaciones que mantuvo este martes con el resto de consejeros, que se haga extensivo al resto de comunidades.

ACUERDO. Se trata, pues, según palabras del ministro, de "una buena noticia para todos", aunque alertó de que habría habido que actuar "mucho antes" y con incidencias "mucho más bajas".

En Madrid, según ha insistido estos últimos días, había que actuar "con determinación" porque la situación es "complicada, muy preocupante" y la incidencia acumulada es de 700 casos por cada 100.000 habitantes.

Y por ello si este miércoles se aprueban las restricciones a adoptar en el Consejo Interterritorial, que tendrá lugar a las cuatro de la tarde, estas entraran en vigor con "carácter inmediato", en cuestión de "días", cuando lo trasladen a sus respectivos boletines oficiales.

La lista de los municipios afectados por estas medidas "para tomar el control de la pandemia" se darán a conocer este miércoles —aunque ha dicho que "no son muchos"—, al igual que los detalles técnicos. El ministro precisó, no obstante, que los datos sobre la capacidad de las Ucis hará referencia a las comunidades autónomas, no a los municipios.