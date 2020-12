Illa, sobre los allegados: "Todo el mundo lo ha entendido; hay que aplicar el sentido común"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, animó este miércoles a los españoles a que se "queden en casa" durante el período navideño, en lugar de realizar desplazamientos, y defendió la pertinencia de la introducción del término "allegado" en las excepciones de las personas que podrán desplazarse entre territorios.

"Todos entendemos quién es un allegado. ¿Alguien está en contra en que personas que mantienen una relación afectiva que no cae en una definición clásica de familia pueda reunirse en Navidad o Nochevieja? Creo que todo el mundo lo ha entendido", señaló en rueda de prensa desde Zaragoza tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que estuvo acompañado por la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. "Hay que aplicar el sentido común", subrayó.

Sanidad y comunidades han decidido mantener el plan para la Navidad que aprobaron la semana pasada que prohíbe la movilidad entre territorios salvo para encuentros de familiares y allegados porque "la clave está en cumplir lo que se acuerda, no en endurecer más".

Illa detalló que en la reunión de este miércoles los consejeros le trasladaron una "preocupación alta" por la posible incidencia de las fechas navideñas en los contagios, pero no avanzó un endurecimiento de las medidas propuestas hasta ahora. "Mi conclusión del intercambio de opiniones es que la mayoría pone énfasis en el cumplimiento de las medidas, más que en su endurecimiento", apuntó.

El ministro realizó un "llamamiento unánime", junto con todos los consejeros, a que los ciudadanos celebren la Navidad en casa y respeten las restricciones. "De verdad, merece la pena. Hemos visto las consecuencias de los incrementos de casos", argumentó.

Mientras llega la Navidad, Illa aseguró que la pandemia "está evolucionando relativamente bien". "Estamos ya en una incidencia acumulada de 193. Todas las comunidades están por debajo de 200. Seis están entre 150 y 200, y tres ya han bajado de 150. El índice de positividad de las pruebas es del 7,62%, y seguimos haciendo muchísimas. Siguen bajando los indicadores de hospitalización y de Uci. Sigue bajando el indicador de las muertes pero todavía nos cuesta dar la cifra", resumió.

Aún así, está "muy lejos" el objetivo de llegar a una incidencia de 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "Por eso es tan importante no bajar la guardia, especialmente en las fiestas. A más movilidad, más incremento de casos, es decir, más hospitalizaciones y más muertos", insistió.

Sanidad estudia regular los test rápidos de anticuerpos para autodiagnóstico

El ministro de Sanidad señaló que su departamento analiza la posibilidad de regular, "si es necesario", los test rápidos de autodiagnóstico que ya están disponibles en las farmacias para comprobar en qué medida "pueden ayudar, si es que pueden", y con qué protocolo.



En ese sentido, trajo a colación el comunicado en el que la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) alertó esta misma semana de que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos covid-19 para autodiagnóstico "no sirven y no deben ser utilizadas para diagnosticar la infección".



"No anticipo nada, pero nos hemos emplazado a que se haga un análisis cuidadoso de estos mecanismos y veamos en qué medida pueden ayudar, si es que pueden ayudar, y con qué protocolo se tiene que hacer", avanzó Illa.



"Más que prohibir, vamos a ver si hay que regular. Lo que nos preocupa es que esto genere una falsa sensación de seguridad. Hay cuestiones de interpretación correcta que no son obvias, tenemos que asegurar la comunicación de los resultados a la red pública, ya que se trata de una enfermedad de obligada declaración, e intentar que el afán de los ciudadanos de conocer su estado no lleve a falsas sensaciones de seguridad", apuntó.