Illa asegura que la situación de la pandemia en España no es comparable a la de marzo

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este viernes que la situación actual de la pandemia en España no es comparable con la que se vivió en marzo y abril, a pesar de que haya un aumento de casos de coronavirus. Destacó, además, que están relacionados sobre todo con jóvenes en su mayoría asintomáticos y que la presión hospitalaria es totalmente distinta a la de marzo.

Illa se pronunció de esta manera en una rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado este viernes, en la que aseguró que el Gobierno no se plantea en este momento volver a asumir el mando único en la gestión de la crisis sanitaria y se mostró convencido de que las medidas comunes a toda España adoptadas ahora, junto a las que ya está aplicando cada comunidad, permitirán estabilizar el crecimiento de los contagios. Esas medidas compartidas son, entre otras, el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la calle si no es posible mantener una distancia de seguridad, veto vigente ya en Galicia.

"Los brotes en ocio nocturno generan muchos casos y, por la propia naturaleza de la actividad de estas instalaciones, es difícil identificar los contactos", dijo el ministro, quien lanzó una llamada de atención a los jóvenes y felicitó a las personas más mayores por su comportamiento cívico ante esta pandemia. Illa también quiso dejar claro que está "prohibido el botellón".

"No podemos permitir que haya un incremento de casos, y por eso tomamos estas medidas coordinadas en toda España", dijo el ministro, quien aseguró que hasta que exista una vacuna hay que ser "muy rigurosos" con estas medidas: "No hacer botellones, no fumar cuando no se pueda mantener una distancia de dos metros y tener contacto con los amigos pero con grupos estables. No juntarse con más de diez personas", insistió el ministro.