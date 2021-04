Igor 'El ruso': "Disparé contra los dos guardias civiles porque no podía dejar mi Biblia"

Norbert Feher, alias Igor El ruso, presunto autor del triple crimen de Andorra, ha declarado que el 14 de diciembre de 2017 tuvo que disparar contra los agentes de la Guardia Civil, Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero, porque tenía que salvar una Biblia que llevaba dentro una mochila que había dejado en el vehículo que robó al ganadero José Luis Iranzo, y con el que pretendía huir. Así ha señalado en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Provincial de Teruel, lo siguiente: "No tenía intención de matarles, tenía mi Biblia en el coche, no la podía dejar, por eso no huí, no tenía otra manera de recuperar la Biblia".

Feher ha declarado esta tarde en italiano, con la ayuda de una intérprete, aunque ha contestado alguna pregunta en español, y ha entrado en contradicciones respecto a la declaración que prestó en el Juzgado de Alcañiz cuando fue detenido. El acusado, en referencia a los agentes de la Benemérita, ha señalado lo siguiente: "No tenía intención de matarles porque sino les hubiera disparado a la cabeza y si no hubiera sido por la Biblia que había puesto ya en el coche habría huido y estarían vivos". Para él, la Biblia es un "libro sagrado, es la salvación" y ha llegado a decir que "el cuerpo es un contenedor y lo que es inmortal es el alma".

El letrado de la acusación particular, Ramón Castro, que representa a los padres y hermanos de Víctor Jesús Caballero, ha preguntado al acusado cuál fue nivel de amenaza percibió cuando se acercó el coche de la Benemérita, y ha contestado "nivel 5". En ese momento no tuvo otra manera de recuperar la Biblia nada más que disparando: "No quería matarles, solo dejarles fuera de combate, yo no he disparado a nadie por la espalda, siempre lo he hecho de frente".

Feher ha aseverado que desconocía que eran guardias civiles las dos personas que llegaron en un coche al 'Mas del Zumino', y que lo supo más tarde al mirar la documentación de uno de ellos que estaba en una mochila que había cogido de este vehículo. Disparó contra ellos con una Beretta y con una Smith & Wesson.

"LE DÍ PRIMERO EN EL BRAZO". La misma tarde de ese 14 de diciembre, pocos minutos antes, había disparado también con el ganadero y agricultor, José Luis Iranzo. Su padre oyó disparos que procedían de la finca y avisó a la Guardia Civil, que llegaron a la zona en tres vehículos, y uno de ellos, el de Romero y Caballero, acudió al 'Mas del Zumino' a identificar a la persona o personas de un coche pickup que tenía las luces dadas.

A preguntas del letrado de la familia Iranzo, Enrique Trebolle, Feher ha dicho que el 13 de diciembre entró por primer vez en el 'Mas del Saso' porque estaba buscando un rifle de gran calibre que creía que alguien guardaba allí, y accedió por la puerta que estaba abierta. Como no lo encontró se llevó unas bebidas y una tienda de campaña, regresando al día siguiente para ver si se había dejado un cinturón con municiones que se le había extraviado.

En esa segunda ocasión penetró al interior de la finca forzando una ventana. Sobre las 18.30 horas, José Luis Iranzo llegó a su masico y Feher vió las luces del coche. "Le disparé desde dentro a fuera y le dí primero en el brazo, no pensé en dispararle solo hacer un disparo al aire, no le disparé nada más verle". El acusado ha añadido, a preguntas de la fiscal, que el primer disparo fue "a modo de aviso" y que tuvo que disparar de nuevo porque quería salir de allí y "a modo de autodefensa"

Igor 'El ruso' efectuó dos disparos a Iranzo con una Beretta, que había robado el 30 de marzo de 2017 en Ferrara (Italia) a un agente de policía provincial, al que hirió de gravedad tras matar a otro agente. Por estos hechos pesa sobre él una condena de cadena perpetua.

En un principió, Feher, según su propia declaración creyó escuchar el ruido de un arma, pero luego vió que Iranzo no llevaba ningún arma, aunque portaba algo en la mano. "Si hubiese llegado Iranzo tres o cuatro minutos más tarde no hubiera pasado nada", ha apostillado, indicando que el ganadero se desplomó cerca de su vehículo. A continuación, se apoderó del coche de Iranzo, un Mitsubishi pickup, con el que se trasladó al 'Mas de Zumino', con la finalidad de cargar este vehículo con las cosas que tenía allí e ir en dirección a la Comunidad Valenciana donde tiene algunos amigos.

Fue en este masico donde se produjo el tiroteo con los dos agentes de la Guardia Civil, pero ha negado que disparará contra ellos directamente, había mucha oscuridad. Cuando vío que se había acercado un Nissan, el vehículo que llevaban Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, Feher pensó que venía el dueño del masico, y dejó las cosas que estaba cargando en el pickup en el suelo.

EMPEZÓ A DISPARAR COMO UNA METRALLETA. Se situó detrás del Nissan, del que bajaron dos personas con armas en la mano y que había escuchado el ruido de cómo las cargaban. Empezó a disparar contra ellos con las Beretaa y la Smith & Wesson "como si se tratara de una metralleta". Ha continuado diciendo que como los agentes le disparaban, él disparaba también, y que llegó a efectuar unos veinte disparos. Cuando el acusado se fue de allí, los guardias civiles "estaban vivos", ha aseverado. Después robó la pistola Beretta de uno de los agentes, sus teléfonos móviles, cargadores, unos grilletes, y otros efectos que encontró en el Nissan.

Conduciendo el pickup, que tenía intención de abandonar cerca de Castellón, para que pudieran localizarlo, tuvo un accidente en la A-226 porque se pinchó una rueda del vehículo, se salió de la carretera, volcando en la cuneta. Entonces cargó las cosas en su bicicleta y se paró a descansar al lado de un árbol. A las 2.45 horas del 15 de diciembre fue detenido por la Guardia Civil, y llevaba encima dos pistolas, una de ellas cargada, y un cuchillo de grandes dimensiones.

Igor 'El ruso' ha agregado que también tuvo una mala experiencia en el Pirineo catalán con unos cazadores, hechos que no denunció, y ha referido que vivió una experiencia traumática en Serbia, en el año 1999 con los bombardeos. "La gente moría a mi alrededor, había muchas víctimas, viví eso; me traumatizó pero también me hizo más fuerte". Al ser preguntado por el abogado de la viuda de Víctor Romero si padece ansiedad, ha espetado: "La ansiedad es la enfermedad de los débiles".

Feher ha asegurado: "No tenía nada contra estas tres personas, ha sido el destino, han sido casualidades".

El Ministerio Fiscal solicita, en sus calificaciones provisionales, una peña de 25 años de cárcel por cada uno de los tres asesinatos, dos de ellos, los de los agentes de la Benemérita, en concurso con delito de atentado, y en el caso de que sea condenado por estos tres delitos, la prisión permanente revisable. Por el delito de tenencia ilícita de armas, 3 años de prisión, y cuatro años por cada uno de los tres delitos de robo con violencia, además de indemnizaciones a los familiares de los fallecidos.

Uno de los letrados de la acusación particular, Mariano Tafalla, en nombre de la viuda de Víctor Jesús Caballero y de los padres y hermanos de Víctor Cabellero estima que Feher pertenece a una organización criminal.

El juicio contra Norbert Feher, que se celebra con jurado, continuará este martes con el testimonio del padre de José Luis Iranzo, y de varios guardias civiles.