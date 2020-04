Iglesias viste una chaqueta de Zara tras sus duras críticas a Amancio Ortega

Las redes no se pierden ni una, y esta vez no iba a ser menos. El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias siempre ha mostrado su rechazo a las políticas del gigante Inditex, incluso descalificando a Amancio Ortega. Pero este miércoles, durante la sesión del Congreso en la que se aprobó una nueva prórroga del estado de alarma, hubo un detalle que no pasaron por alto los internautas: Iglesias vestía una chaqueta de Zara. "Izquierda caviar" o "el Diablo viste de Prada", son solo algunos de los calificativos que recibió.