Iglesias y Urkullu apuestan por la estabilidad del Gobierno en su reunión en Vitoria

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha abogado, tras reunirse con el lehendakari, Íñigo Urkullu, por "cuidar" la mayoría que "hizo posible desalojar al PP del Gobierno" y ha apostado por el diálogo "sin exclusiones" para sacar adelante acuerdos como el presupuestario.



Iglesias mantuvo este lunes su primera reunión con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, en Vitoria, para analizar la situación política.



Tras el encuentro, el líder de Podemos ha hablado de la necesidad de trabajar mucho para conseguir acuerdos entre las formaciones que apoyaron la moción de censura contra Mariano Rajoy, apostando por "espacios de diálogo sin exclusiones".



"Estoy convencido de que si cuidamos a esa mayoría de la moción de censura, trabajando, reuniéndonos, dialogando, dialogando y dialogando los acuerdos serán posibles, también el de presupuestos, pero todavía no estamos en ese escenario", ha aclarado.



Iglesias, que ha dicho que el lehendakari ha compartido esa idea de "cuidar" la mayoría de la moción de censura, ha insistido en que en estas reuniones, como la que mantuvo también con Oriol Junqueras, no actúa como "delegado del Gobierno", ni le sustituye.



"Nosotros podemos hacer nuestra parte pero el Gobierno tiene que hacer la suya y si somos responsables todos los que formamos parte de esa nueva mayoría, que no solo tiene que afrontar una legislatura sino también retos de Estado, los acuerdos vendrán después", ha proclamado.



Según el secretario general de Podemos, esto significa "poner fin a la excepcionalidad" en Cataluña y plantear y asumir que los conflictos "se tienen que resolver por vías democráticas".



Preguntado por la conversación telefónica que mantuvo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Iglesias ha reconocido que le ha gustado mucho una frase del lehendakari: "Seguramente los acuerdos a los que se lleguen sean insatisfactorios para todo el mundo".



"En política todos tienen que ceder para llegar a un acuerdo", ha manifestado Iglesias, quien se ha mostrado convencido de que el Gobierno Vasco siempre podrá jugar un papel "enormemente útil a la hora de facilitar el diálogo" en torno a Cataluña.



Urkullu, por su parte, valoró la "apuesta por la estabilidad presupuestaria, institucional y política" del Gobierno de Pedro Sánchez. En cuanto a la política estatal, el lehendakari ha abogado por dar una solución política al diseño territorial del Estado y ha compartido con Pablo Iglesias "la conveniencia de avanzar en fórmulas" que reconozcan la realidad plurinacional del Estado y de que se haga una "reforma en base a un modelo confederal/federal".