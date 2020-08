Iglesias y Montero denuncian odio contra sus hijos y otro ataque a su casa

El vicepresidente segundo del Gobierno,, y la ministra de Igualdad,, han denunciado este lunes ante lala existencia de mensajes en redes sociales en los que "claramente se incita al odio y a la violencia" contra sus hijos, así como otro incidente en su domicilio familiar en la madrugada del sábado.Se trata de dos denuncias distintas, a las que ha tenido acceso EFE, que se han presentado este lunes en la comisaría especial delLa primera de ellas, firmada tanto por Iglesias como por Montero, denuncia la existencia deescritos el pasado 18 de agosto, que a su juicio podrían ser constitutivos de unpenado en el artículo 510 del Código Penal.En concreto, se trata de dos mensajescon "amplia repercusión" difundidos, respectivamente, desde la cuenta @Belonavox y @knox_es: "Me pregunto a qué colegio pretenderán llevar el coleta e Irene a sus hijos, porque van a ser carne de colleja" y "Cuando lo anuncien llevaré a mis hijos a ese colegio para que les inflen a hostias".El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos y la ministra de Igualdad adjuntande la primera de las cuentas, pero indican que no pueden aportar más datos de la segunda porque "el usuario ha cerrado su cuenta"."Es importante destacar la gravedad de las manifestaciones, pues no solo las mismas son claramente incitadoras al odio y a la violencia sino que se realizan respecto a tres menores, nuestros hijos, que deben gozar de una especial protección que aquí invocamos y cuyo interés debe salvaguardarse", sostienen el vicepresidente y la ministra en la denuncia.En ella piden "realizar cuantas investigaciones sean necesarias para esclarecer los hechos" e identificar a los autores, así como remitir al juzgado el atestado completo una vez concluido "para que sea instruido el procedimiento judicial que corresponda".La segunda denuncia la firma únicamente Iglesias, y en ella alerta de los hechos ocurridos en la madrugada del día 22 en su vivienda, de los que le informó -según explica- elque se ha instalado alrededor de su casa "a consecuencia del acoso" que sufre "en los últimos meses" él y su familia.Según explica, el pasado sábado sobre las tres de la madrugada cuatro personas anduvieron muy cerca del muro exterior de su domicilio, profirieron "insultos y comentarios soeces" contra él yen dirección al interior de la casa.La, según el relato de Iglesias, avisó a lade lo sucedido al tener "competencia de orden público y seguridad" pero añade: "Ninguno de estos cuerpos policiales ha conseguido interceptar a los sujetos responsables de los hechos denunciados".Iglesias pide que, para poder formalizar una querella por estos hechos, se le facilite "el número e identificación del atestado policial y/o de la Guardia Civil iniciado a consecuencia de estos hechos" o "en su defecto, la identificación exacta de los informes realizados por cualquier cuerpo policial". Pide además el vicepresidente identificar a los autores e incoar las actuaciones judiciales que correspondan.Iglesias y Montero han presentado sendasen su domicilio, que, según denuncian, sufren todos los días desde el pasado 15 de mayo.