El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que si finalmente se demuestra que el apartamento de lujo en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se lo está pagando un empresario", será un nuevo "caso de corrupción" en el PP, y ha avisado de que la ciudadanía no lo va a consentir, y menos "en una situación de pandemia". Así lo ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que el presidente del PP, Teodoro García Egea, le ha acusado de "olvidarse de la gente" y, al Gobierno en su conjunto, de estar "negociando con la salud de los españoles para mantener la poca salud que le queda", a su juicio, al Ejecutivo.

Tras defender que el Gobierno está velando por el interés general, Iglesias ha denunciado que, sin embargo, al PP es noticia "por defender el interés particular", en relación a la polémica que afecta a la presidenta madrileña por el apartamento en el que se está alojando durante la pandemia. "Es muy grave que Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella, y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. Le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción", ha advertido.

Iglesias: "Hay una diferencia fundamental entre ustedes y nosotros; nosotros, seguramente con errores, con fallos, estamos demostrando que defendemos el interés general"

El vicepresidente de Derechos Sociales ha vuelto a reprochar al PP su actitud contra el Gobierno, en lugar de actuar, por ejemplo, como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que aunque "no está de acuerdo" con el Ejecutivo "en muchas cosas", ha sabido "negociar y llegar a un acuerdo para proteger a los trabajadores y los empresarios", en relación al pacto para prolongar los Erte.

"Aquí queda claro que hay una diferencia fundamental entre ustedes y nosotros y es el concepto de interés general respecto al interés particular. Nosotros, seguramente con errores, con fallos, estamos demostrando que defendemos el interés general", ha reivindicado Iglesias, quien ha comparado los discursos de García Egea con los poemas del poeta rumano Tristan Tzara, porque "aunque le cuesta seguir el hilo", tienen a su juicio "una calidad artística enorme".

PP: EL GOBIERNO "MIENTE A LA CARA" Previamente, el dirigente del PP ha vuelto a denunciar la gestión que está haciendo el Gobierno de la crisis, y le ha acusado, por ejemplo, de estar "ocultando" quiénes son "los expertos" que deciden qué comunidades pueden avanzar de fase en la desescalada. "¿Por qué ocultan sus nombres? ¿Es acaso por que están negociando con la salud de los españoles para mantener la poca salud que le queda al Gobierno?", se ha preguntado García Egea, antes de preguntarle a Iglesias en concreto sobre las funciones que está desempeñando en la desescalada.

García Egea: "Su discurso moderado y conciliador es más falso que los informes de la Johns Hopkins del señor Sánchez"

Posteriormente, el presidente 'popular' ha avisado al líder de Podemos de que, en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, será recordado "por su sillón en el CNI, por intentar ocultar a los medios sus peleas" con los ministros Nadia Calviño y José Luis Escrivá, "por saltarse la cuarentena" y, sobre todo", "por mentir a la cara a los españoles" junto al presidente Pedro Sánchez.

"Lo único que están haciendo bien es apropiarse de las medidas del PP. Ha pasado de manifestarse contra la reforma laboral del PP a sacar pecho de su aplicación, y a gobernar cómodamente con los Presupuestos de Mariano Rajoy", ha asegurado. Asimismo, le ha pedido que cuando hable de recortes sociales, no mire al PP sino a Sánchez y recuerde el que, a su juicio, ha sido "el mayor recorte social de nuestra historia", cuando hace diez años el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero "bajó el sueldo a los funcionarios y congeló las pensiones".

Además, ha criticado que Iglesias hable de diálogo y de mano tendida "mientras insulta a Ayuso" y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Su discurso moderado y conciliador es más falso que los informes de la Johns Hopkins del señor Sánchez. Igual de falso que ese escudo social que trata de vender a los españoles, porque solo es un tabla a la deriva a la que tratan de subirse usted y el señor Sánchez en medio de un océano de incompetencia", ha criticado.

"Toda España sabe que usted, cuando se levantó de la Puerta de Sol y se sentó en la Vicepresidencia, se olvidó de la gente. En ese momento, usted se olvidó de la gente", ha recriminado a Iglesias, al que también ha recordado la labor de asesoría que algunos dirigente de Podemos realizaron, antes de crear el partido, y "sin mucho éxito", a países latinoamericanos, que han acabado "arruinados y con grandes crisis sociales", en referencia a Venezuela.