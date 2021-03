Iglesias anuncia que dimitirá como diputado antes de dejar el Gobierno la próxima semana

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este miércoles que dejará su acta de diputado antes incluso de dimitir como vicepresidente del Gobierno, algo que tendrá que hacer a más tardar el próximo día 31 de marzo, fecha tope para la presentación de las candidaturas para las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo.

Así lo ha indicado en respuesta al secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien ha aprovechado la que será la última sesión de control al Gobierno con el líder 'morado' en el banco azul para exigirle que pusiera fecha a su salida del Congreso.

"Le doy un consejo para su credibilidad en su lucha contra los privilegios: predique con el ejemplo y dimita hoy como vicepresidente y diputado y preséntese a las elecciones como un ciudadano de a pie sin aforamientos ni privilegios. *Hará usted eso?", le ha preguntado García Egea.

"La respuesta es sí", le ha contestado Iglesias, aclarándole sus intenciones de dejar el Congreso antes incluso que el Gobierno. "Nosotros no somos como ustedes", ha rematado.

Aunque no ha puesto fecha, se da por hecho que seguirá con su escaño en las votaciones previstas para la sesión plenaria de este jueves, pero a partir de ahí podría formalizar su renuncia al acta en cualquier momento.

El todavía vicepresidente protagoniza su último duelo con García Egea: "Tanta paz lleve como descanso deja", le despide el popular

PERDERÁ EL FUERO HASTA EL 8 DE JUNIO. Legalmente, Iglesias tiene que dejar de ser vicepresidente como muy tarde la semana que viene, antes de la presentación formal de su candidatura como aspirante a la Presidencia madrileña, habida cuenta de que las personas que forman parte del Gobierno central no pueden ser candidatas a la asamblea autonómica. De hecho, ya ha anunciado que la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes será la última a la que acuda.

Sin embargo, técnicamente podría retener su acta de diputado hasta la víspera de la constitución del nuevo Parlamento regional, prevista para el 8 de junio. Con su decisión de dejar el escaño en los próximos días, Iglesias renunciará también a la inmunidad parlamentaria que le brinda su condición de parlamentario nacional. Si hubiera optado por mantenerse como diputado hasta la constitución de la nueva Cámara regional podría haber enlazado su aforamiento como miembro del Congreso con el que recuperará el 8 de junio si logra escaño en la Asamblea madrileña.

Tras anunciar sus planes, García Egea ha retado a Iglesias a ir directamente al Registro del Congreso a entregar su acta nada más terminar la sesión de control. "Don Pablo, ha sido un placer debatir con usted, pero tanta paz lleve como descanso deja", le ha soltado como despedida, a lo que el todavía vicepresidente le ha respondido llamándole "don Teodoro" y agradeciéndole su "inmensa y exquisita cortesía parlamentaria".

CONSEJOS PARA LA CAMPAÑA. Antes de despedirse el dirigente 'popular' ha aprovechado su último duelo parlamentario con Iglesias para hacerle varias sugerencias sobre cómo afrontar la campaña electoral que, ha dicho, llevará al candidato de vuelta a su barrio de Vallecas, donde está la sede de la Asamblea regional. Así, tras preguntarle si va a volver a defender que es "inmoral" vivir en una casa de más 600.000 euros, o que los políticos deben ir en transporte público, le ha instado a hablar a los madrileños que se han comprado una casa con esfuerzo de "cómo proteger a los 'okupas'", a decirles a los que buscan empleo "los enchufes que ha hecho en su ministerio" o a proclamar que hay que subir los impuestos por doquier.

También ha vaticinado que Iglesias "acabará en la Puerta del Sol", pero no en la Presidencia regional, sino en la plaza símbolo del movimiento 15-M. "El efecto Iglesias va a permitir que usted tenga los días libres para sentarse allí a ver cómo gobierna el PP", ha dicho.

En su réplica, Iglesias le ha recriminado que dé por hecha la victoria del PP en Madrid, pero sólo hable de esa comunidad en la sesión de control. A su juicio, lo hace porque en el fondo el PP "no está tan seguro de seguir mandando en Madrid" porque en realidad esta comunidad es "de lo poquito que les queda". "Ustedes saben que no van a volver al Consejo de Ministros y su proyecto es atrincherarse en Madrid", ha dicho, recordando que la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, era "ineludible para mantener vivo al partido a nivel nacional", según Iglesias, porque una de las "principales fuentes de financiación ilegal" de su partido era esta comunidad.

En este contexto, ha denunciado que "los 26 años de dominio del PP en Madrid" tiene que ver primero, con el "fraude a la democracia" que supuso el 'tamayazo' de 2003, cuando el PP "compró" a dos diputados del PSOE para evitar que gobernara Rafael Simancas y, segundo, con "un fraude a las arcas públicas por el que se han financiado ilegalmente y han competido en las elecciones haciendo trampa".

Por otra parte, García Egea ha anunciado que el PP va a pedir en el Congreso la creación de una comisión de investigación sobre el, a su juicio, "escandaloso" rescate de la aerolínea Plus Ultra, con el objetivo de que se sepa si le dinero público invertido por el Gobierno "va a acabar en las cuentas de Podemos", un anuncio que Iglesias ha obviado por completo.

