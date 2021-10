Iglesias anima a Podemos a secundar a Yolanda Díaz para superar al PSOE

El exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias arropó ayer a la dirección que le sucedió en el partido, encabezada por Ione Belarra, y reivindicó un frente amplio que acompañe a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la tarea de mejorar la vida de los españoles.

Podemos cerró en Rivas-Vaciamadrid su Universidad de Otoño, un foro de debate en el que rearmarse para alcanzar el objetivo último que persigue: liderar el bloque progresista en España.

Ausente en los debates, que comenzaron el jueves, y en la clausura de este domingo, Yolanda Díaz ha estado presente en las palabras tanto de Belarra como de Iglesias. La primera lo ha tenido claro: bajo el liderazgo de Yolanda Díaz, Podemos hablará con más fuerzas políticas y con la sociedad civil "para construir ese frente amplio que nos permita perseguir esa primera posición" dentro del bloque progresista superando al PSOE.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no ha acudido a ninguno de los foros de debate que se han desarrollado durante estos cuatro días. Sin embargo, este domingo, en una entrevista en El Correo, afirmó que ahora "no está" pensando en ser la candidata para liderar el proyecto político que defiende, ya que no le interesan "demasiado las candidaturas", pero puntualizó: "Si cambio de opinión, lo diré". Su proyecto es "colectivo" y supera los márgenes de Unidas Podemos.

Mientras, la última mesa de debate de la Universidad de Otoño sirvió para que la líder de Podemos, Ione Belarra, haya sacado pecho de los logros sociales que ha conseguido el Gobierno de coalición gracias a ellos, como la subida del salario mínimo o la bajada de la factura de la luz.

Y tras ellos, Podemos se ha marcado un reto para 2030, además de conseguir ser la fuerza mayoritaria de la izquierda y superar al PSOE, que haya una empresa pública en cada sector estratégico. Porque "cuando las cosas se ponen difíciles, solo el sector público nos salva", enfatizó Belarra.

Pablo Iglesias anunció que esta semana se publicará el resultado de una encuesta sobre la república realizada por la plataforma de medios independientes. No ha querido avanzar los resultados, pero sí la conclusión de que la república "es una identidad política de futuro y una caja de herramientas para llenar de contenido un proyecto de país". Defendió una identidad republicana que apueste por la justicia social y el respeto a la diversidad institucional, cultural y lingüística de España.