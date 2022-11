Acude a urgencias porque su smartwatch decía que no tenía pulso y el médico le recomienda repararlo

El informe procedente de un PAC que ha publicado una médica de familia en su cuenta de Twitter podría situarse entre los más curiosos que se han registrado. En el viral documento se indica que un paciente acudió a urgencias preocupado porque su smartwatch indicaba que tenía cero pulsaciones.

El hombre no pensó en que si no tuviese pulsaciones estaría muerto y que quizás el dispositivo funcionaba mal sino que decidió acudir al médico para confirmar si lo que su reloj inteligente indicaba era cierto. "Acude porque el reloj inteligente suele marcarle una frecuencia cardíaca de entre 60 y 72 lpm y ahora le marca 00. Lo ha reiniciado dos veces y sigue marcando 00. Se encuentra bien y no presenta clínica", indica el informe.

Decidme que esto que me llega por WA de un PAC es fake 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/W8wOtG5Hs8 — Mónica García (@g_asensiomonica) November 21, 2022

Una vez en consulta, el paciente presentaba una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto y una saturación de 97%. El diagnóstico del médico fue "funcionamiento incorrecto del reloj inteligente" y el tratamiento "valorar los síntomas antes de acudir al sistema sanitario", así como "reparar el reloj inteligente".

Pese a lo raro de este caso, en los comentarios de la publicación compartida por la usuaria en redes sociales, varios profesionales sanitarios indican que reciben frecuentemente este tipo de consultas. Por ello, avisan de que solo se acuda a urgencias en caso de que el aviso de un dispositivo inteligente venga acompañado de algún tipo de sintomatología.