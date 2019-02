La intrahistoria de la foto de Rivera, Casado y Abascal en Colón

Había expectación, o más bien morbo, por ver la foto final de la concentración proelecciones de la plaza de Colón de Madrid. Y no ha defraudado. El escenario ha sido el monumento al Descubrimiento y los protagonistas los líderes del PP, Ciudadanos y Vox. Revueltos, pero no juntos.

Porque como nada ni nadie podía impedir que Santiago Abascal subiera a ese escenario, Alberto Rivera y Pablo Casado se han cuidado muy mucho de no situarse al lado del líder de Vox, pero también de colocarse juntos a pasar de haber convocado ambos la concentración.

Y es que más pronto o más tarde, habrá elecciones. A una parte de los asistentes le gustaría que las ganara Abascal, a otra Casado y a otra Rivera. Porque los tres han sido acogidos por su público con gritos de "presidente, presidente".

Se ha respetado, y mucho, la simbología que los organizadores querían que dominara la convocatoria y no ha habido manifestante que no llevara en la mano su bandera española, por la que algunos han pagado 10 euros si es que la han comprado en el puesto que la asociación de familiares de la Guardia Civil ha desplegado en la calle.

Y también ha habido controversia sobre el poder de convocatoria de PP, C's y Vox, que se muestran contentos por superar los 20.000 asistentes (fueron 40.000 según la Delegación del Gobierno) mientras el resto de los partidos creen que la manifestación 'pinchó'.

Vox acusa a C's de subir al escenario con "más dirigentes"

Vox ha acusado este domingo al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de subir al escenario de la manifestación en la madrileña plaza de Colón "con más dirigentes" de lo que las formaciones habrían pactado.



"Lo pactado era una foto en el escenario únicamente con los líderes de los partidos políticos y los tres periodistas que han leído el manifiesto. Ciudadanos ha incumplido lo pactado y Rivera ha subido con más dirigentes de su partido, entendemos que para intentar disimular ante Macron que se saca fotos con VOX", han asegurado desde la formación verde.



En la fotografía final posaron los líderes de PP, Ciudadanos y Vox, pero también otros dirigentes. A Santiago Abascal lo acompañaron el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, y también Rocío Monasterio e Iván Fernández de los Ríos.



Por su parte, Pablo Casado estuvo escoltado por el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, y por la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat. Por último, Albert Rivera, posó con los dos líderes de su partido en la Comunidad de Madrid, Begoña Villacís e Ignacio Aguado.



A la fotografía sin embargo no quiso sumarse a la foto, Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, argumentando que él no tenía que estar en esa instantánea porque no era organizador.



Vox, por su parte, se ha mostrado "satisfecho por haber contribuido a que se acordara un texto de unidad, por encima de intereses de partido". "En la defensa de la soberanía nacional debemos estar todos juntos", han asegurado.