Guía para seguir la segunda moción de censura de Vox

Dos años y cinco meses después de que el Congreso de los Diputados votara en contra de la primera moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los de Santiago Abascal vuelven a reincidir con una segunda moción. Esta vez con el economista Ramón Tamames como candidato, aunque también abocada al fracaso.

Si en la primera moción la máxima atención estuvo en el enfrentamiento entre Abascal y el entonces líder del PP, Pablo Casado, ahora el protagonismo lo centra el propio candidato, que fue diputado comunista, cofundador de IU y luego colaborador de Adolfo Suárez en el CDS.

Esta guía ofrece preguntas y respuestas útiles para seguir el debate que comenzará en el Congreso el martes:

¿Para qué sirve una moción de censura y quién puede ser el candidato?

La moción de censura está contemplada en el artículo 113 de la Constitución y es un procedimiento parlamentario que permite al Congreso retirar la confianza al presidente del Gobierno y forzar su dimisión, lo que implica el cese del Ejecutivo en pleno.

Vox la presenta por segunda vez con el objetivo de convocar inmediatamente elecciones generales si prospera. La moción debe pedirla al menos una décima parte de los miembros de la Cámara baja y el candidato no tiene por qué ser diputado.

Esta es la primera de la historia de España que va encabezada por un candidato independiente, sin vinculación orgánica con el partido que le propone.

¿Quién abre el debate de la moción el próximo martes?

El debate lo abre a las 9.00 horas el presidente de Vox, Santiago Abascal, encargado de defender la moción sin límite de tiempo, aunque nada impide que hubiera podido intervenir cualquier diputado firmante la moción. Abascal presenta a su candidato, al economista Ramón Tamames, que intervendrá posteriormente, por cuanto tiempo quiera, para defender un adelanto electoral y un cambio de Gobierno.

En tercer lugar intervendrá Pedro Sánchez y tras él se abrirán tantas réplicas como quieran el candidato, el actual presidente y el que presenta la moción.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, interrumpirá la sesión por un tiempo determinado y se reanudará a partir de las 16.00 horas con la participación de los grupos parlamentarios, de menor a mayor.

¿Cuánto dura el debate?

Los representantes de los grupos tienen un límite de 30 minutos iniciales y luego turnos de réplica de 10 minutos. No obstante cualquier miembro del Gobierno, el propio Sánchez o Tamames pueden pedir la palabra en cualquier momento. La primera jornada no suele durar menos de 10 horas.

En la anterior moción de censura el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que presentaba a Abascal como candidato, intervino durante una hora y media y su presidente agotó casi las dos horas.

Más allá fueron Pablo Iglesias, Irene Montero y Mariano Rajoy en la moción que presentó Unidas Podemos contra el expresidente del PP en 2017. Solo el primer rifirrafe entre los tres se prolongó durante seis horas.

¿Quiénes intervendrán de los grupos parlamentarios?

Lo habitual es que intervengan los portavoces de cada grupo parlamentario, aunque en el caso de Unidas Podemos está previsto que lo hagan solo mujeres. Además el debate estará marcado por la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aunque no es diputado tiene el derecho a asistir al pleno al ser senador. Sin embargo ya ha adelantado que no acudirá y será la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, la que tome la palabra.

¿Dónde se ubicará Ramón Tamames como candidato de Vox a la presidencia del Gobierno?

Ramón Tamames, de 89 años, ha pedido a la presidenta Meritxell Batet poder intervenir sentado. La Cámara le ha otorgado total flexibilidad y finalmente el profesor hará su discurso y réplicas desde el escaño de Santiago Abascal.

¿Cómo votarán los diputados?

La votación, prevista para el miércoles, es nominal, por llamamiento y por orden alfabético, aunque la letra por la que empieza se elige por sorteo. Para que la moción prospere se necesita mayoría absoluta, la mitad más uno de los 350 diputados, aunque en este caso serían 175 porque el escaño del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez no ha sido sustituido desde que le retiraron el acta.

¿Cuántas mociones de censura ha habido en la democracia y cuántas han prosperado?

Esta será la sexta moción de censura contra un presidente del Gobierno durante la democracia. En 2018 se celebró la que presentó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y la única que ha prosperado, ya que el expresidente del PP superó un año antes la que propuso contra él Unidas Podemos.

Las otras mociones de censura tuvieron lugar en 1980, contra Adolfo Suárez, y en 1987, contra Felipe González. Ambas también fueron rechazadas.

¿Qué pasa cuando prosperara una moción de censura?

En ese caso, la presidenta del Congreso debe informar inmediatamente al rey Felipe VI y al jefe del Gobierno, que deberá presentar su dimisión ante el monarca en un plazo de 24 horas. Al aprobarse la moción de censura se entiende otorgada la confianza al candidato propuesto y el rey deberá nombrarlo Presidente del Gobierno.

¿Y si fracasa? ¿Podría presentarse otra moción de censura?

Ninguno de los signatarios de una moción de censura rechazada podrá firmar otra durante el mismo período de sesiones.

Estas son las posiciones de los grupos

VOX ► Retratar a Sánchez y debilitar al los populares

Vox decidió en noviembre impulsar otra moción de censura con el doble objetivo de retratar las políticas "nocivas" de la coalición de Gobierno y debilitar al PP para liderar la oposición o como mínimo restarle votos para condicionar futuros pactos. Su apuesta por un candidato independiente permite a Abascal no volver a perder contra Sánchez, protagonizar la agenda política y dejar en evidencia a Feijóo por apartarse pese a haber pedido también el adelanto electoral.



GOBIERNO ► Foco en la ambigüedad de Feijóo

El Ejecutivo se volcará durante el debate en atacar la "ambigüedad" del líder del PP y su aproximación a Vox al pasar del no de 2020 a la abstención. A partir de ahí, la ve como una oportunidad de contrastar dos modelos de país: el suyo y el de "la extrema derecha cada vez más apoyada por la derecha".



PSOE ► El "desvarío" de Vox y la "fuga" de Núñez Feijóo

Una posición que defenderá el propio Sánchez. No está descartada la posibilidad de que intervengan también algún ministro, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, por parte del ala morada del Ejecutivo. Los socialistas han señalado desde el primer día que se tomarán "en serio" la moción, dado que son conscientes de que Sánchez hizo lo propio en 2018 con el popular Mariano Rajoy, y se empleará en tratar de demostrar las bondades socialdemócratas.



PP ► Abstención ante el "excéntrico" Abascal

Génova defiende la abstención de Feijóo, así como su decisión de no acudir al debate. Entiende que desactiva la idea del bloque de derechas que sostiene Sánchez y tampoco gusta a Vox y que les sitúa en el centro, entre las "excentricidades" de Abascal y las políticas "temerarias" de Sánchez y sus socios. Creen que se evidenciará que Feijóo es la mejor opción frente a Sánchez en las urnas y que Vox ha buscado foco mediático a sabiendas de que fortalece al Gobierno.



PODEMOS ► Solo mujeres frente al partido de ultraderecha

En Unidas Podemos hablan de "pérdida de tiempo" y "batalla" entre PP y Vox, aunque no lo desaprovecharán. Plantarán cara con los avances progresistas como "la mejor vacuna contra la extrema derecha" y pedirán al PSOE un giro a la izquierda. Su líder, Ione Belarra, ha propuesto que solo intervengan mujeres para hacer frente a la "ultraderecha machista".



ERC ► "Un circo" en el que no dejará escapar a Sánchez

ERC participará en el "circo" por respeto al parlamentarismo. Se enfrentará a Vox, pero no dejará que Sánchez se vaya "de rositas". Su portavoz, Gabriel Rufián, reconoce que hubiera preferido anular la moción haciéndole boicot y la minimiza al señalar que aún no ha tenido tiempo de pensar cómo actuará su grupo.



CIUDADANOS ► Opciones alternativas al bipartidismo

Cs entienden la moción como una oportunidad para demostrar que hay una alternativa al bipartidismo y que no basta con echar a Sánchez. La aprovecharán para exponer su propuesta de reformas para ayudar a las familias y a la clase media, "exprimida y amenazada" por la coalición, que además blinda privilegios para los nacionalistas.



PNV ► Escuchar y contestar sin agotar sus 30 minutos

El grupo vasco no ve sentido a la moción. La cree incoherente. Aún así, aseguran que escucharán al candidato y contestarán "algo que quede apañado y adecuado", pero sin agotar sus 30 minutos. En el debate de la primera, el portavoz, Aitor Esteban, solo empleó 90 segundos. En su opinión, Vox solo es "ruido y muchas incoherencias".



BILDU ► "Un absurdo" que desacredita la política

Para Bildu la moción de censura que arranca este martes es una "broma de mal gusto" y un "espectáculo absurdo" sin opciones que solo alimentará la desafección política. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, intervendrá visto que no habrá una posición conjunta de los grupos.



GRUPOS PLURAL Y MIXTO ► Un ataque al Partido Popular

Las formaciones minoritarias coinciden en ver la moción como un medio de Vox para atacar al PP y una iniciativa inútil que perjudica el prestigio del Parlamento y beneficia al PSOE.