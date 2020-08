La Guardia Civil localiza a un hombre desaparecido hace 10 años

Laha localizado a un hombre natural dey de 57 años de edad, del que la familia no sabía naday del que tenía como única pista su última residencia en la localidad deEl hombre ha sido localizado este jueves "en perfecto estado, pero deseando mantener en el anonimato su actual paradero", según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.Siete días antes, el 21 de agosto, un familiar presentó denuncia ante la Guardia Civil decomunicando que no sabían nada de este hombre desde hace 10 años, y que a pesar de haberle llamado en repetidas ocasiones por teléfono, no respondía a las llamadas.Ante la denuncia, el equipo dede la Guardia Civil de Cantabria comenzó una investigación, averiguando en primer lugar, que su último domicilio en Cantabria hace 10 años, había sido una vivienda en régimen de alquiler en, de donde se marchó sin comunicárselo, ni al titular de la propiedad ni a la familia.Posteriores indagaciones dieron como resultado que había abandonado Cantabria. Le consiguieron ubicar en otra provincia y obtuvieron igualmente información de un posible domicilio, en el que ya no residía.Finalmente se pudo saber que efectivamente se encontraba en esa provincia, y fue localizado. Este jueves se presentó en las dependencias de la Guardia Civil que tenía más cercana, donde se verificó su identidad y que se encontraba bien.