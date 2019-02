La Guardia Civil investiga quién grabó el vídeo el traslado de presos desde un furgón

La Guardia Civil ha abierto una información reservada para aclarar la autoría y difusión del vídeo aparentemente grabado desde uno de los furgones que trasladaba a los presos del proceso soberanista catalán a cárceles madrileñas.

Según han informado a Efe fuentes del Ministerio del Interior, cuando concluya esa información se adoptarán las medidas que correspondan en su caso y, si procede, se abrirá el correspondiente expediente disciplinario.

Por este vídeo, ERC ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso y ha presentado una batería de preguntas en el Senado. El vídeo, tomado cuando se iniciaba el traslado desde la cárcel de Brians II a las de Alcalá y Soto del Real, lo ha publicado la cuenta de Twitter @Esprituindomab1.

Lo acompaña un mensaje que dice textualmente: “Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las carceles. Beautiful!!”.

En el vídeo se ven imágenes del exterior, pero tomadas desde el interior del furgón de la Guardia Civil, y se escuchan las risas de un hombre y una canción que precisamente se burla de ese cuerpo policial.

Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las carceles.



Beautiful!! 👏👏👏👏👏#adeugolpistes

Freedom of #Catalonia from ultranationalists and secessionists pic.twitter.com/kb0gmYGfWH