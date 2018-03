La Guardia Civil cree "negativo cada minuto que pasa" sin hallar a Gabriel

La Guardia Civil volverá a rastrear zonas donde ya se ha buscado a Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido el pasado martes en Las Hortichuelas, en Níjar, en Almería, entre ellas el entorno de la depuradora de Las Águilas donde se halló una camiseta suya, y reconoce que "es negativo cada minuto que pasa".

En declaraciones a los medios en la localidad nijareña de Las Negras el portavoz de la Comandancia de Almería, David Domínguez, ha apuntado que la confirmación de que la camiseta interior localizada cerca de una depuradora en Níjar contiene ADN del niño, no supondrá ningún cambio o reorganización en la búsqueda. "No, los cambios que se hacen en cuanto a dispositivo es por el tiempo que pasa y porque en lugares selectivos vemos hay más probabilidad de que aparezca Gabriel", ha dicho, explicando que se "mantiene la búsqueda en un radio de seis kilómetros como estos días atrás y se ha ampliado en lugares selectivos hasta los 12 kilómetros".

Aunque las inmediaciones de la depuradora han sido rastreados, se trata de una extensión de terreno importante, por lo que "no descartamos ningún esfuerzo aunque haya que volver a pasar por los mismos sitios". "Nuestro deseo es que aparezca Gabriel y que aparezca lo antes posible. Todo lo que no sea eso, es negativo para nosotros", ha incidido.

Por el momento, la camiseta es el único hallazgo relacionado con el caso. "No puedo confirmar si seca, mojada, pertenece a parte de investigación", ha señalado, al tiempo que ha dicho desconocer si se busca el ADN de otra persona en la prenda de vestir porque "esas gestiones forman parte de la investigación". Sobre el terreno trabajan medio centenar de voluntarios y ha aumentado el número de profesionales, unos 200 entre Policía Local, Protección Civil, GREA y voluntarios de bomberos.

"Se sigue buscando por toda la zona y alrededores, de la depuradora también. Hasta los 6 kilómetros vamos a seguir buscando como días atrás. Incluso revisando sitios que por lo que sea nos gustaría tener más certeza de que no está, aunque ya están mirados, se van a volver a mirar", ha sostenido.

"No vamos a descartar en cuanto a búsqueda ningún esfuerzo aunque haya que mirar tres veces en el mismo sitio", ha recalcado, aclarando a su vez que la búsqueda será más selectiva porque se actuará en "sitios que sean concretos, a lo mejor de peor accesibilidad, cuevas, pozos, sitios que por probabilidad puede que esté ahí y nadie lo haya visto".

MADRE. Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha dicho que la noticia de que la camiseta interior hallada este sábado contiene ADN de su hijo es "un rayo de luz de estar en el camino". Junto a su expareja y padre del menor, Ángel Cruz, ha informado en la localidad nijareña de Las Negras de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, les ha confirmado personalmente por teléfono esta noticia, que les ha hecho sentirse mejor porque "como padres sentimos que él está bien y está vivo".

"Cuando nos ha llamado ha sido para mi un rayo de luz de estar en el camino. Sabemos que va a aparecer, no me canso de decirlo..., porque lo van a dejar en un parque... Es que tiene que ser así, es que va a venir con nosotros, es que esta es la fuerza que llevamos", ha añadido.

Tras agradecer el "fantástico trabajo" de la Guardia Civil, Patricia Ramírez ha reconocido que ella y Ángel Cruz están "cansados" y que a veces dudan hasta del "día en el que estamos, de qué hora es". "Yo sabía que llevaba un pantalón a rayas. El otro día dudaba de si era rojo, si era negro. Os necesitamos, Gabriel os necesita y no vamos a parar de buscar", ha manifestado. Agotada, ha lanzado un nuevo mensaje a su hijo: "Mi amor, estamos aquí y vamos a encontrarte y estamos ya como hemos dicho mil veces, dispuestos a todo lo que haga falta para estar con él y lo vamos a encontrar".

Por su parte, Ángel Cruz ha rogado que si alguien ve "alguna cosa extraña por algún sitio, algo que no le cuadra, que avise, que llame a la Guardia Civil y den alguna pista o digan dónde puede estar". "Le vamos a encontrar", ha recalcado. "Es muy lindo y es muy pequeño todavía y además tiene que hacer muchas cosas en esta vida. Quien lo tenga no le puede hacer daño. Lo tiene que dejar, lo tiene que dejar. Es un niño muy pequeño, muy lindo", ha dicho.

Sobre la camiseta ha sostenido que sólo puede confirmar que es de Gabriel, pero ha asegurado que no pueden dar más información "porque tampoco la tenemos".

No ha indicado cómo encontró la camiseta junto a su actual pareja pero ha revelado que salieron a "dar una vuelta por ahí" porque no se puedo quedar en casa, se le cae la casa encima cuando se quedo allí parado y necesita salir a buscarle, "salir a hacer algo, no quedarme parado". "Ahora mismo estamos un poquito mejor, nos agarramos a esta buena noticia y que Gabriel tiene que estar vivo, y que está bien todavía, que alguien lo tiene en algún sitio y lo vamos a encontrar", ha dicho.

Ha agradecido a Zoido el "gran despliegue que hay para encontrar a Gabriel" que "va a continuar hasta que lo encontremos". "A Susana Díaz, que también nos está llamando. Nos apoya, nos dice que lo que necesitemos se lo digamos, que van a hacer todo lo que esté en sus manos para poner todos los medios y para que encontremos a Gabriel", ha manifestado.

Paco Lobatón: "Hay que evitar las hipótesis derrotistas en el caso de Gabriel"

No añadir más dolor al de la familia de Gabriel Cruz, desaparecido el pasado martes en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), ni interferir en la investigación en marcha son dos "mandamientos" que, según Paco Lobatón, no deben transgredirse, y para ello aconseja "evitar el juego de las hipótesis derrotistas". "He conocido muy pocos casos de desapariciones que se conviertan en un tema de alarma social generalizada, y éste, sorprendentemente, está teniendo esa dimensión", ha reconocido el periodista jerezano.Según explica Lobatón, mientras no se llegue a un final, "el que sea, no hay por qué adelantar la peor de las conclusiones", ya que eso no añade ningún valor y, al contrario, puede transgredir uno de los "mandamientos fundamentales": no añadir dolor al dolor de las familias. "Siempre he tenido la preocupación de que los casos de más larga duración entran en una zona de olvido, que es una doble desaparición para las familias. De ahí el leitmotiv principal: rescatar del olvido a esas personas", asegura.A través del testimonio de catorce familias (con casos como el de Yéremi Vargas, Cristina Bergua; David Guerrero, conocido como el niño pintor de Málaga; o la malograda Diana Quer), el periodista sigue dando voz a los desaparecidos y compone una historia: la de la supervivencia. "De la amputación que llega a suponer una desaparición sacan energías y restablecen la capacidad de seguir viviendo, de seguir luchando permanentemente", subraya el también presidente de la Fundación QSD (Quien sabe Dónde) Global Europea.