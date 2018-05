"Como grupo terrorista están derrotados, pero en el plano político han ganado"

Eta pierde como organización terrorista, pero gana como proyecto político. Así lo resume con autosuficiencia el exsubcomisario José Amedo. "Sabía que esto iba a suceder", apunta. Su relato resulta significativo porque es el de una persona que combatió a Eta desde el Estado, aunque de una forma ilegal. En 1988 fue condenado por la guerra sucia contra Eta, por organizar los GAL, que perpetraron el asesinato de etarras en el sur de Francia en los años 80. Cumplió 12 años de cárcel.

"Estaba convencido de que en cualquier momento podían disoverse porque estaba pactado desde que negociaron en 2006 con el Gobierno de Zapatero", asegura. Es por ello que el anuncio de esta semana y la posterior escenificación con varios comunicados y un acto en Francia no han cogido por sorpresa al exsubcomisario.

BRAZO POLÍTICO. Desde que Eta anunciara en 2011 el cese de su actividad armada "estaba derrotada", apunta Amedo y matiza: "Pero no políticamente". Considera que en ese ámbito sí ha ganado porque "su brazo político está dentro de las instituciones políticas".

Recuerda cómo en el año 2006 ya se había negociado "que iban a ser legalizados políticamente, que era una de las cuestiones para dejar de matar".

En conclusión, considera que "como organización terrorista han sido derrotados, pero en el plano político han ganado".

Amedo ríe cuando se le plantea el discurso del actual presidente del Gobierno. Mariano Rajoy afirma que no habrá acercamiento de presos y Amedo ríe. "A las víctimas se las respeta y se las apoya, pero luego se toman decisiones políticas en las que las víctimas no pueden influir, políticamente no pueden influir en las decisiones del Gobierno", reflexiona.

"Es el final que tenían pactado", reitera y recuerda cómo el Tribunal Supremo amparó la Doctrina Parot para mantener a los presos etarras durante el máximo tiempo posible en las cárceles. "Estrasburgo se lo tiró para atrás, pero ellos —el Gobierno— sabían que iba a ser así".

"¿Por qué no se detiene a Josu Ternera? —etarra huido de la Justicia, que anunció mediante un audio la disolución de la organización terrorista—. Porque participó en las negociaciones. No lo han detenido porque no les ha dado la gana", concluye.

NEGOCIACIÓN. Recuerda cómo en el año 1982 participó en las negociaciones de la Eta político militar y regresaron terroristas al país. "Aquello era diferente", sugiere. "El pacto fue: si se disolvía la Eta político militar, firmaban un documento para quedar exentos de responsabilidades".

¿Era ese tipo de negociación correcta? "Yo era un profesional, como profesional, no tiene nada que ver con mi opinión como persona", responde. Sin embargo, él mismo se considera víctima de una organización terrorista que intentó matarlo hasta en cinco ocasiones.

"Como profesional sé que esas cosas suceden", insiste para subrayar que Eta negoció con casi todos los gobiernos. "Como persona no valoro la negociación", afirma.

A lo largo de todos estos años asegura que ha seguido en contacto con profesionales de los años ochenta en los que se idearon los GAL. "Siempre estás en contacto con profesionales y, a nivel personal, tienen un criterio, y a nivel político, no queda otra que acatar", señala.

Asegura que muchas de las víctimas "se están lamentando porque se lo ven venir". "Cuentan con que va a haber algún tipo de beneficio para Eta", relata.

REINSERCIÓN. El exsubcomisario se muestra convencido de que Eta es consciente de que no ha conseguido los fines que perseguía como organización terrorista. Sin embargo, reitera que "políticamente", sale airosa. "Están Sortu y Bildu dentro de las instituciones, que es una forma de financiar a los presos que salen de las cárceles y es una forma de reinsertarlos en la sociedad, así cubren sus necesidades". "Es una técnica que ya estaba estudiada antes", afirma Amedo.

En cuanto al papel del Gobierno ante la disolución de Eta, el antiguo dirigente policial alude a su experiencia: "Tienes que seguir órdenes".

¿Podría haberse negado a seguirlas si no estaba de acuerdo con ellas? "Negarte... Dedicándote a la lucha antiterrorista, no puedes negarte a acatar decisiones políticas", responde. "Estás metido en la dinámica y los políticos toman las decisiones y si no las acatas, puedes tener problemas", apunta.

"La responsabilidad máxima siempre es del que da la orden", sentencia José Amedo, que vive actualmente en Madrid y que "con relativa frecuencia" regresa a Lugo.