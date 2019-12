La joven activista climática de 16 años Greta Thunberg ha llegado este viernes por sorpresa a la Cumbre del Clima de Madrid, pocas horas después de haber viajado esta noche en tren desde Lisboa.

Greta Thunberg, que tiene prevista una intervención en la COP25 el próximo lunes en un acto de Unicef, llegó pasadas las 11.00 al recinto ferial de IFEMA donde se celebra la conferencia de las Naciones Unidas.

Su inesperada llegada provocó un gran revuelo entre las participantes, que se fotografiaron con la joven, quien intentaba abrirse paso en su recorrido por las instalaciones de la cumbre en medio de una nube de cámaras y teléfonos móviles.

La joven activista sueca llegó a la denominada zona verde, reservada a los participantes de la sociedad civil, donde permaneció unos minutos, antes de trasladarse a la anexa zona azul, donde se desarrollan las negociaciones de alto nivel de la cumbre.

Greta Thunberg se unió después a los activistas de Fridays for Future que participaban desde primera hora de la mañana en una sentada y se unió a ellos en un círculo mientras cantaban. Se espera que la activista tome la palabra en los próximos minutos en uno de los espacios de la cumbre.

La joven participará por la tarde en la marcha por el clima que recorrerá el centro de Madrid a partir de las 18.00 horas y antes, a las 16.30, ofrecerá una rueda de prensa en la Casa Encendida.

BROMEA CON LA ESPECTACIÓN. "¡Conseguí colarme en Madrid con éxito esta mañana! Y creo que nadie me ha visto llegar..." es el contenido de un tuit que ha publicado esta mañana en su cuenta personal Greta Thunberg.

La activista sueca acompañaba el texto de su red social, de carácter irónico, con el retuiteo de un video de un medio norteamericano en la que se la ve descendiendo del tren Lusitania en el que ha viajado esta noche desde Lisboa, completamente rodeada de medios informativos.

Para subrayar el guiño, añade: "¡En cualquier caso, es estupendo estar en España!".

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me...

Anyway it’s great to be in Spain! https://t.co/8SfqpqbUXG