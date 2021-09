Graves incidentes en Barcelona en un macrobotellón por las fiestas de la Mercè

Un macrobotellón con 40.000 asistentes, en su mayoría jóvenes, en la Avenida Maria Cristina y la Plaza España de Barcelona y sus aledaños, ha derivado en numerosos actos vandálicos, especialmente en el Palacio de Congresos de la Fira, la quema de vehículos y peleas entre grupos que han provocado diversos heridos.

El balance es de 20 detenciones y 43 heridos, 13 de ellos por arma blanca, así como una "posible" agresión sexual. Así lo ha detallado en rueda de prensa el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que ha admitido que, con el macrobotellón de esta noche, se ha pasado de "una situación de ocupación masiva del espacio a un problema de orden público", por lo que los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana están planificando un dispositivo para evitar que los incidentes se vuelvan a reproducir esta noche.

Según Batlle, los altercados se iniciaron a raíz de la asistencia de una ambulancia a una persona que había sido apuñalada en la avenida Maria Cristina, lo que dio pie a un "ataque directo" por parte de los concentrados contra los agentes que daban apoyo a la actuación médica.

A partir de ahí, ha precisado Batlle, se desencadenó una "espiral de violencia" que se ha saldado con un ataque a las fachadas del Palacio de Congresos, destrozos en vehículos no logotipados de la Guardia Urbana y en motos de alquiler, quema de contenedores y árboles, un intento de montar una barricada y lanzamiento de botellas, además de una "posible" agresión sexual.

🤔 No, no és violència de joves contra la policia x la detenció de Puigdemont, si no pq els deixin fer la botellada en pau. És el nou entreteniment d’alguns joves a Barcelona en una ciutat cada cop més caòtica. Si Colau no dimiteix l’han de fer dimitir. pic.twitter.com/WbOPCrOl9g