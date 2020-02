Polémica en el Parlament al animar una diputada a hablar en catalán a quien "no parezca catalán"

El Govern ha defendido este miércoles en el Parlament el programa No cambies de lengua, que anima a los catalanoparlantes a seguir hablando catalán y no utilizar el castellano cuando se dirijan a "quien tenga rasgos" o "parezca" que es extranjero, o creen que no entiende la lengua catalana.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàgenla Vilallonga, lo ha explicado así en respuesta a una interpelación de la diputada de su mismo grupo (JxCat) y alcaldesa de Vic, Anna Erra, que la animaba a reafirmar el valor del plan. "Es importante que las personas recién llegadas se sumen al catalán, que es una lengua de acogida y hermanamiento", añadió la consellera.

La intervención de Erra —en la imagen— fue criticada con dureza por la oposición, que tachó sus afirmaciones de "supremacistas". La diputada y alcaldesa animó a los catalanes "autóctonos" a hablar en catalán a personas que "por su aspecto físico o nombre no parezcan catalanes". En esa línea, hizo hincapié en que hay gente nacida fuera de Cataluña que quiere aprender la lengua, por lo que se debe "poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar siempre en castellano con cualquier persona que por su aspecto físico o su nombre no parece catalana".

Las palabras de la alcaldesa de Vic han causado estupor entre la oposición, en particular en el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, situado detrás de Erra en el hemiciclo. "Cuando crees que ya lo has oído todo, siempre hay algún diputado separatista que supera la miseria", dijo el popular en Twitter.

El grupo parlamentario de Ciudadanos ya ha registrado en la Mesa del Parlament una queja y una propuesta de resolución con las que quieren denunciar el lenguaje "supremacista" de Erra.

Mientras, el diputado del PSC Pol Gibert expresó su queja a través de Twitter: "Por desgracia, a los racistas no se les identifica por sus características físicas".

La presidenta del grupo de los comunes, Jéssica Albiach, advirtió de que abrir el debate sobre "quien parece o no catalán es desconocer que Cataluña es diversa y mestiza" y añadió: "Es un discurso racista del que todo el mundo se tendría que desmarcar".

Tras la polvareda levantada, Erra publicó un mensaje en Twitter lamentado que su intervención se haya "mal interpretado" y ha pedido disculpas "a quien haya podido molestar". "Me avala mi trayectoria política. Como alcaldesa de Vic, siempre he trabajado y trabajaré por la integración y la cohesión social", ha afirmado la diputada de JxCat.