El Govern acude al TC para denunciar el 155 y reactivar doce leyes suspendidas

El Govern ha decidido este jueves personarse ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución y presentar alegaciones en defensa de 12 leyes catalanas suspendidas y ha urgido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reunirse con el president Quim Torra. Después de un primer encuentro formal de todo el Consell Executiu tras la toma de posesión de los nuevos consellers el pasado sábado, este jueves el Govern ha celebrado su primera reunión entre semana y la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, se ha estrenado como portavoz en la sala de prensa del Palau de la Generalitat.

Ha sido la primera rueda de prensa del ejecutivo catalán desde que, el 24 octubre, el exconseller Jordi Turull, ahora en prisión preventiva, protagonizara la última comparecencia, antes de que el Govern de Carles Puigdemont fuera cesado en aplicación del 155 tras la declaración unilateral de independencia en el Parlament. Precisamente, en el 155 se ha centrado una de las primeras decisiones adoptadas este jueves, la de personarse en los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Parlament y por Podemos, contra el acuerdo del Senado para intervenir la autonomía catalana.

La ofensiva judicial anunciada por Artadi también incluye la decisión de presentar alegaciones y pedir el levantamiento de la suspensión cautelar de una docena de leyes paralizadas por el TC. Entre las doce leyes no está la de transitoriedad jurídica, que el Govern al menos de momento no pretende recuperar porque prioriza las normativas "sociales", según ha argumentado Artadi.

Sí figura en el listado la modificación de la ley de presidencia, con la que JxCat pretendía habilitar una investidura a distancia de Puigdemont que no llegó a materializarse, así como leyes relativas a pisos vacíos, universalización de la asistencia sanitaria, la agencia catalana de protección social, comercio, transporte de viajeros, ciberseguridad, cambio climático, impuestos de la ley de acompañamiento para 2017, código civil y regulación del cannabis.

Por otra parte, Artadi ha apostado por celebrar cuanto antes una reunión entre Pedro Sánchez y el presidente catalán, Quim Torra: "Consideramos que debería ser mañana mismo, es importantísima".

El Gobierno central no dejará pasar el verano sin intentar antes un acercamiento con Torra, aunque no ha decidido si dará el primer paso o esperará a que sea la Generalitat la que contacte primero. Fuentes del ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez han asegurado que la crisis catalana es una de sus prioridades y que, de ningún modo, consentirán que pase el verano sin haber intentado al menos un acercamiento.

De momento, Torra abrirá este viernes una ronda de contactos con los grupos parlamentarios catalanes en el Palau de la Generalitat, a la que no acudirá, sin embargo, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, pese a que era la primera invitada.

Arrimadas ha argumentado este jueves que no acudirá a la reunión con Torra si el president mantiene la pancarta en la fachada de Palau a favor de la "libertad de los presos políticos y exiliados" y sus "amenazas de seguir adelante con un plan ilegal". Si Torra mantiene "esas actitudes", ha advertido Arrimadas, "el diálogo no se podrá producir" y ella "no se da por invitada" a la ronda de contactos con líderes parlamentarios, a la que sí irá el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, a las 12:30 horas.

Por otro lado, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmado que el ejecutivo de Pedro Sánchez "es un gabinete para hacer un programa tipo La isla de los famosos" y que "es más propio de los concursos de televisión" que de un Gobierno.