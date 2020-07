El expresidente del Gobierno Felipe González ha revelado que no acudió al funeral de Estado oficiado este jueves en Madrid porque lleva confinado "en mitad de la sierra" desde el 12 de marzo por recomendación médica.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, González ha explicado que fue ese mismo día cuando regresó a España después de pasar dos semanas en América Latina. "Llegué al aeropuerto de Madrid-Barajas y me vine a este lugar, que es cerca de Guadalupe", ha apuntado.

En este sentido, el que fuera jefe del Ejecutivo ha señalado que lleva "confinado" desde antes de empezar el estado de alarma y que continúa en el mismo lugar una vez ha culminado, mientras observa los rebrotes de coronavirus que afectan al país. "Sigo la recomendación, he retrasado las revisiones que me correspondían de acuerdo con los médicos. Lo que me recomiendan es que mientras más tiempo esté aquí, en este aislamiento, mejor", ha explicado.

"ESTOY EN ESA FRANJA DE EDAD, QUE DIRÍA RUBALCABA". Así, González ha citado al exdirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba para bromear con su estado de salud. "Estoy en esa franja de edad que diría Rubalcaba. Dependemos del buen funcionamiento del sistema de salud, por estado de salud, edad y afecciones delicadas. Por lo demás, estoy bien", ha añadido.

Pese a no poder acudir al acto, al que sí acudieron los expresidentes Aznar, Rajoy y Zapatero, González ha explicado que le pareció un homenaje "impecable" y de "una gran emotividad". Asimismo, ha querido recordar al periodista José María Calleja, fallecido por coronavirus y que estuvo representado este jueves por su hermano.

El emocionado homenaje de recuerdo a las víctimas de Covid-19 estuvo presidido por los Reyes Felipe y Letizia, junto con sus hijas, y en él se evocaron a los fallecidos y se alabó la labor de los sanitarios durante los últimos meses de lucha contra el virus.

Entre los asistentes estaban las principales autoridades del Estado, el Gobierno al completo, altos representantes de la Unión Europea e instituciones internacionales, todos los presidentes de comunidades autónomas y los expresidentes del Gobierno, a excepción del propio González.