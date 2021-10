El Gobierno ve "insuficiente" el paso dado por Otegi y le reclama que pida perdón

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, considera que el "paso" dado por el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, es "insuficiente" y le ha reclamado que pida "perdón" y pase de las "palabras a los hechos" condenando a la banda y no participando en homenajes a los condenados.

Preguntada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por las palabras de Otegi, en las que lamentó el dolor de las víctimas y dijo que nunca debió haberse producido, Rodríguez ha asegurado que ese gesto está "bien", pero ha añadido que hay que ir "mucho más allá".

A su juicio, la izquierda abertzale debe pedir perdón para no "revictimizar" a las víctimas como cuando participa en los homenajes que se organizan en sus localidades de origen a los presos de Eta cuando salen de la cárcel.

La reacción de Rodríguez a las palabras de Otegi va un paso más allá de las manifestadas por otros dirigentes del PSOE, como Patxi López que consideró este lunes "un avance" el paso dado por la izquierda abertzale, un gesto que cree puede ayudar a cicatrizar heridas.

En esta misma línea, el portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, se limitó a celebrar el paso dado por la izquierda abertzale de reconocer que ese daño nunca debió provocarse.

Rodríguez, eso sí, no ha querido replicar al PP, que ha denunciado que las declaraciones de Otegi permiten al Gobierno "blanquear a Bildu", por lo que ha presentado una iniciativa parlamentaria pidiendo que se excluya de cualquier pacto a quienes no condenen a Eta.

La portavoz ha subrayado que la unidad fue uno de los elementos que permitió derrotar a Eta hace ahora diez años y considera que esas manifestaciones son un "flaco favor". "No hay que darle ni un titular", ha insistido.

Preguntada también por si cree que estas manifestaciones de Otegi pueden allanar al camino para que Bildu apoye los presupuestos del año que viene, Rodríguez ha expresado su "absoluto" respeto por todas las fuerzas políticas del Congreso que, ha añadido, representan la "voluntad del pueblo español en toda su extensión".

"En aquellos años duros de violencia lo que reclamaban las fuerzas políticas que defendemos la democracia era que se defendieran las posiciones con la palabra y no con las armas y ese ha sido un éxito de toda la sociedad española", ha remarcado.

Precisamente, Rodríguez se ha felicitado de la conmemoración de los diez años en que la democracia derrotó a Eta gracias a la unidad política y al trabajo de las fuerzas de seguridad, los jueces, los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad española.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. La declaración institucional que el PSOE está promoviendo en el Senado para conmemorar el décimo aniversario del fin de la violencia de Eta honra la memoria de sus víctimas, reitera "la condena al terrorismo de Eta, que nunca debió haberse producido", y reconoce "el daño que causó" con sus atentados.

La negociación de este texto, que el grupo socialista pretende que sea leído ante el pleno de forma solemne por el presidente de la Cámara, Ander Gil, ha nacido con polémica porque el portavoz del PP, Javier Maroto, ha insistido públicamente en que debía contener el término "condena" y el sinsentido de la actividad terrorista.

A primera hora de la mañana, tras la Junta de Portavoces, Maroto planteó estas exigencias para apoyar el documento –cuya aprobación requiere unanimidad de todos los senadores– y se preguntó si EH Bildu aceptaría el término "condena", además de plantear dudas sobre cómo resolvería la situación el PSOE porque necesita a este grupo para aprobar los presupuestos.

Sin embargo, fuentes del grupo socialista han asegurado que "desde el minuto cero" la declaración contenía la palabra condena y han lamentado que Javier Maroto se haya precipitado al poner condiciones a un enunciado que desconocía porque en la Junta de Portavoces no se distribuyó.

Otegi defiende "el salto cualitativo" que se ha dado

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido que la izquierda independentista ha dado "un salto cualitativo" con la declaración de este lunes y ha dicho no entender que el lehendakari Iñigo Urkullu y el PNV estén "enfadados cuando tu país está muy contento". Asimismo, ha afirmado que se ha dado este paso "ahora porque tocaba" y ha admitido que "no todos están de acuerdo tampoco en nuestra casa" porque piensan que "nosotros damos mucho y otros no dan nada".



En una entrevista concedida a Catalunya Radio, recogida por Europa Press, Otegi se ha pronunciado de este modo tras la declaración hecha pública este pasado lunes por EH Bildu y Sortu en la que se dirigía a las víctimas de ETA para decirles que sienten "enormemente su sufrimiento" y se comprometía a "tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades".