El Gobierno prevé el lanzamiento nacional de Radar Covid el 15 de septiembre

Elestima que la aplicación móvil de alerta de contagios de coronavirus, la, cuyo programa piloto se ha llevado a cabo en la isla canaria de La Gomera entre el 29 de junio y 31 de julio, pueda estar lista para su lanzamiento a nivel nacional a partir del próximo 15 de septiembre.Lo ha asegurado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,, en una rueda de prensa telemática este lunes en la que ha expuesto el balance del programa piloto de la aplicación, que ha calificado de "altamente satisfactorio", puesto que ha conseguido doblar los datos de los rastreadores manuales, un dato que ya avanzó el presidente del Gobierno,el pasado viernes.En concreto, ha detectado una media de 6,4 contactos estrechos por cada positivo, cuando la capacidad de los rastreadores manuales ense sitúa en alrededor de 3.Además de la eficacia, la prueba ha superado también el objetivo de descargas, ya que se esperaba que fueran 3.000 (de los 22.0000 residentes en La Gomera) las personas que lo instalaran en sus móviles para participar en este proyecto de localización de los contactos estrechos de contagios simulados y han sido más de 3.200.La prueba arrancó el pasado 29 de junio y se ha desarrollado hasta este pasado 31 de julio, periodo en el que se han simulado cuatro oleadas de rebrotes ficticios de Covid-19 en la isla canaria. A pesar de que sólo funcionaba en esa isla, más de 60.000 personas la han descargado en todaUtiliza elde los móviles para avisar a sus usuarios si han estado a menos de dos o tres metros de una persona contagiada en los catorce días anteriores a un nuevo diagnóstico.No utiliza la geolocalización ni recoge ningún dato de los usuarios, sino que asigna números aleatorios a los móviles de los ciudadanos que voluntariamente se la instalan para avisarles de que tienen que contactar con las autoridades sanitarias por haber estado últimamente cerca de algún infectado, al que nunca se identifica.Por eso, debido al anonimato, Artigas no ha concretado si el primer positivo que se ha comunicado este lunes precisamente en La Gomera después de meses sin ninguno en ese territorio, tenía descargada la aplicación.La prueba piloto no buscaba probar tanto la aplicación desde el punto de vista tecnológico, puesto que ya ha sido testada, sino la interacción de las personas con ella, porque el proceso es voluntario.Según los resultados, el 61 % de los casos ficticios de coronavirus lo ha notificado, además el 78 % lo ha hecho en menos de 24 horas, tal y como ha expuesto Artigas, que ha indicado que el 83 % de los que se descargaron la aplicación la ha mantenido en sus dispositivos móviles. Ha tenidoentre los usuarios, que la dan algo más de 8 sobre diez.Para la secretaria de Estado, la aplicación "ve más que nosotros", "es más rápida" y "más anónima", con lo que la valoración "no puede ser más positiva", ya que en las tres fases que ha durado el proyecto ha mostrado su "fiabilidad y precisión".Las comunidades autónomas han mostrado su interés en poner en marcha la aplicación; de hecho, en esta jornada, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,, se reúne con ellas para abordar el asunto.El proceso de implantación en las autonomías requiere un desarrollo, y cada una de ellas va a tener que definir su circuito interno de funcionamiento.Y es que cada comunidad, como se ha hecho en La Gomera, tendrá que facilitar un código a los participantes que, al introducirlo en su móvil, permitecon los que ha actuado en los últimos días para que a su vez contacten con la autoridad sanitaria correspondiente.También tendrán que facilitar el teléfono para que los participantes se pongan en contacto con la autoridad sanitaria.La estimación del Ejecutivo es que esta aplicación esté disponible a nivel nacional, un mes antes de lo previsto, según Artigas, que también ha avanzado que a partir el 10 de agosto, algunas comunidades, como Canarias o Baleares por su interés turístico, puedan desarrollarla.La idea también es que alrededor del 15 de agosto la aplicación esté disponible en inglés, para los turistas que visiten España.Artigas ha negado que con esta aplicación, que es una herramienta complementaria a los rastreadores manuales, se vaya a saturar el sistema sanitario por la posible aparición de falsos positivos, algo que no ha ocurrido en el proyecto piloto.El pasado jueves laanunció una aplicación similar, de carácter voluntario, la Passcovid.gal, que probará en agosto en un grupo reducido y posteriormente planteará su extensión al resto de la población en Galicia.Además, según dijo el presidente gallego,, la intención es hablar con el Gobierno y ver si se puede extender esta aplicación al conjunto de España.Núñez Feijóo también mencionó la existencia de la aplicación Radar Covid que el Gobierno estaba probando en Canarias y manifestó su deseo de que ambas fuesen compatibles.