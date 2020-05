El Gobierno pone fecha a la vuelta de los turistas: julio

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y responsable de la desescalada, Teresa Ribera, situó este jueves en julio la vuelta del turismo extranjero a España en condiciones de seguridad y advirtió de que una prematura apertura masiva sería una "irresponsabilidad" que podría poner en riesgo a la población española.

"Tenemos que ir con mucho cuidado sobre cómo la persona que viene no corre riesgo, porque llega a un destino seguro, y al mismo tiempo no supone un riesgo para la población local. Nuestra idea es que podamos trabajar sobre orígenes y destinos seguros más bien pensando en el mes de julio que en el de junio", dijo Ribera.

La ministra explicó que la llegada de turistas extranjeros "probablemente venga acompasada con el resto del proceso de desescalada". Ribera subrayó que los rebrotes que se han producido en China, Corea del Sur y Singapur "estuvieron asociados a la importación de casos" del exterior.

"Eso no lo queremos para nuestra población. Los datos que son extraordinarios en las islas Canarias, Baleares o Andalucía nos ofrecen seguridad hoy, cuando no hay movilidad entre provincias, cuando no vienen personas que pudieran estar potencialmente contagiadas. Si se abre masivamente podríamos estar incurriendo en una irresponsabilidad", añadió.

Ribera aseguró que la UE entiende que la del turismo es "una cuestión importante" y por ello los ministros de Sanidad, Asuntos Exteriores, Turismo y Transporte trabajan para "gestionarlo con prudencia". Reconoció además que empieza a haber interés y demanda de turistas extranjeros de venir a España "una vez que la situación de la pandemia está controlada y empieza a hacer buen tiempo".

Ribera confía en que el esfuerzo que están haciendo "todos los territorios" se traduzca en una "rapidísima recuperación", aunque recordó que aún hay riesgo de que haya un rebrote y una regresión de las medidas de alivio del confinamiento.