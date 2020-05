El Gobierno plantea el uso de mascarillas en todos los espacios públicos

El Ministerio de Sanidad está estudiando implantar el uso obligatorio de mascarillas en todos los espacios públicos como medida de contención del coronavirus. Por el momento, solo son imprescindibles en el transporte público.

El ministerio ya ha contactado con las comunidades autónomas para explorar las posibilidades de tomar esta medida y, según diversos medios, habría recibido una respuesta receptiva en la mayor parte de los casos.

SIMÓN CREE QUE "ES COMPLICADO". El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, evitaba este martes pronunciarse sobre si está a favor o no del uso obligatorio de mascarillas pero ha opinado que es una medida que debe pensarse con mucho cuidado porque puede generar "problemas importantes".

"No voy a pronunciarme a favor de la obligatoriedad o no en lugares públicos porque es difícil, entiendo que se ponga sobre la mesa; en caso de que se vaya a hacer hay que pensarla con mucho cuidado porque puede generar problemas importantes", ha afirmado Simón en su rueda de prensa diaria.

El epidemiólogo ha insistido en que la mascarilla es una buena medida de prevención "siempre que se use bien", que se tiene que priorizar en aquellos lugares o para determinados colectivos y personas de mayor riesgo.