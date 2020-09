El Gobierno permite que se contraten profesores sin máster durante la pandemia

El Ministerio de Educación va a flexibilizar, "de manera excepcional y limitada", los requisitos para el ejercicio de la docencia mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus, de modo que no hará falta tener hecho el máster de formación del profesorado que se precisa para dar clase.

Lo anunció este jueves la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien, junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, se reunió con las comunidades en una conferencia multisectorial para analizar el inicio del curso escolar. Tras las primeras jornadas, han coincidido en señalar que los centros han arrancado en "términos de corrección" y que se ha cumplido así el objetivo de "abrir la escuela".

Uno de los problemas expuestos por algunas comunidades ha sido la falta de docentes a los que recurrir al acabar la "lista de sustituciones" para el refuerzo de las aulas ante la reducción de las ratio o las bajas por enfermedad, "máxime cuando la situación sanitaria ha obligado a retrasar hasta 2021 las pruebas para ingreso de funcionarios docentes". Así las cosas, se ha decidido que no será necesario contar con el máster habilitante para dar clase en Secundaria, FP, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas, pero cumplan todos los demás requisitos. Esta medida se podrá aplicar siempre y cuando se agoten las listas de aspirantes al puesto en régimen de interinidad y las de demandantes de empleo.

Ese máster acredita la formación didáctica para ejercer la docencia en Secundaria —para dar clase en Primaria hay que estudiar Magisterio—, Formación Profesional, música y artes escénicas, artes plásticas y diseño y escuelas oficiales de idiomas.

"Estamos hablando de poder flexibilizar la respuesta en tiempos como los que vivimos", dijo la ministra. Así, se podrán contratar "profesionales cualificados, capacitados" pero que no han cursado ese máster y poder reforzar de esta manera las plantillas de profesores, explicó Celaá.

Educación propone una selectividad similar al curso pasado

SELECTIVIDAD. La ministra informó además de que se ha acordado con las comunidades adaptar las pruebas de acceso a la universidad de este curso a las circunstancias de la pandemia, como pasó en el anterior. Y han abierto la posibilidad de estudiar la posibilidad de realizar cambios normativos para adaptar las programaciones didácticas de los cursos.

Illa recalcó que, más allá de "algún caso puntual", los consejeros valoraron el correcto funcionamiento de los protocolos para los colegios frente al coronavirus, lo que —advirtió— "no nos debe hacer bajar la guardia". El ministro de Sanidad agradeció al personal docente y a las familias su comportamiento e insistió en que "conviene no bajar la guardia" por el incremento de contagios a nivel general.

PRÁCTICAS DE FP. Para la realización de prácticas en algunos módulos de Formación Profesional que implican la participación de personas ajenas al centro educativo, como por ejemplo hostelería y turismo, imagen personal o higiene bucodental, Sanidad ha decidido recomendar que se limiten las actividades "a las imprescindibles" para garantizar los aprendizajes.

Se aconseja, "siempre que sea posible", que se realicen en espacios amplios y con buena ventilación limitando el número de personas al mínimo imprescindible, manteniendo la distancia de al menos 1,5 metros y llevando mascarilla cuando la actividad así lo permita, además de una "correcta higiene de manos y respiratoria".

Un total de 2.852 grupos en cuarentena

Los datos facilitados por el Ministerio de Educación revelan que, atendiendo a la información de las comunidades, en estas primeras semanas de clase el 95,5% de los grupos de los centros de enseñanza no ha registrado ninguna incidencia y que hay 2.852, de los 386.214 que existen, que están pasando por una cuarentena a día de hoy.



El Gobierno constató también que las autoridades autonómicas no están reportando casos relevantes de absentismo de padres que no llevan a sus hijos a clase por temor al coronavirus.