El Gobierno, contra la idea de Casado de reformar el CGPJ antes de renovarlo: "Basta de excusas"

El Gobierno ha obviado la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de renovar a sus consejeros, que llevan más de mil días con el mandato caducado: "¡Basta ya de excusas!", ha exclamado la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez.

Frente las la palabras de Casado, ofreciendo una reunión "inmediata" con Pedro Sánchez para pactar la reforma del sistema de elección, la ministra ha querido ser "rotunda" y desdeñar la oferta, subrayando la necesidad de cumplir con la previsión constitucional. "Basta ya de excusas —ha replicado—. No hay excusas que valgan para tener bloqueado el órgano de gobierno de los jueces durante más de 1.000 días. No hay excusas".

Preguntada cuál será el siguiente paso del Gobierno, además de expresar indignación, la ministra ha insistido en que "no caben excusas" ya que se trata del "cumplimiento estricto de la Constitución y de la legislación".

SÓLO HAY UN CULPABLE: EL PP. Isabel Rodríguez ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de forzar la dimisión del Consejo y ha insistido en culpar sólo al PP de la situación porque "este bloqueo no es anónimo" y "sólo hay un partido que se está bloqueando la negociación".

Ni siquiera ve opción a que el presidente Sánchez llame a Pablo Casado ara tratar de reconducir el tena: "Nadie tiene que llamar a ningún español para cumplir la Constitución. Todos estamos obligados, y Casado también", ha señalado, recordando que el PP también ha estado en el Gobierno.

"El Gobierno reitera que no hay excusas, que hay que cumplir la ley y que este bloqueo es insostenible", ha remarcado, haciendo un llamamiento a "no permitir estos comportamientos que se saltan a la torera los mandatos constitucionales".

Por ultimo, y al ser preguntado por la palabras del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, cuestionando los argumentos del Gobierno para conceder a los presos del procés, la ministra de política Territorial ha afirmado que el Gobierno respeta todas las opiniones, pero que en España hay una separación de poderes

CASADO. El presidente del PP, Pablo Casado, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión "inmediata" para reformar el sistema de elección de los miembros del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), un cambio legal que a su juicio se podría rematar en mes y medio, y así poder acordar la renovación de esa institución y de otras que siguen pendientes (Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas, entre otros).

En un coloquio en el Fórum Europa, Casado ha negado que el PP esté bloqueando al renovación del Consejo, pues asegurado que su partido ha hecho "todo lo posible" para llegar a un acuerdo y cree que "el único responsable" de la falta de acuerdo es el Gobierno de coalición. En ese sentido, ha dicho que no aceptará que el PP sea objeto de "campañas de desprestigio" por esa falta de consenso.

Su conclusión es que "bloquean ellos" y que el PP no ha cambiado su posición, pero sostiene que la situación ha cambiado porque ahora la Unión Europea les ha dado la razón exigiendo que los jueces elijan a los vocales de la carrera judicial. "Hay una novedad, que la Comisión Europea ha dicho que cualquier proceso de reforma tiene que hacer que la mitad de los integrantes deben ser elegidos por sus pares —ha afirmado—. Y ahora que Europa nos da la razón, exigimos la quinta condición, la despolitización".

Por tanto, exige que se reforme la Ley del Poder Judicial para que los doce vocales de la carera judicial sean elegidos por los propios jueces. A su juicio, este cambio normativo se podría hacer en mes y medio, que también fue el tiempo que emplearon el PSOE y Unidas Podemos para su reforma que limitó las funciones al Consejo tras agotarse su mandato. "El CGPJ se pueden renovar hoy mismo y la única condición es que los jueces puedan elegir a los jueces. Ya sabemos que no es retroactivo, los candidatos ya están presentados y avalados, pero si aprobamos la ley antes de esa renovación, habremos resuelto el problema para siempre", sostiene.

PERO PRIMERO LA REFORMA. Eso sí, ha querido dejar claro que primero quiere la reforma y luego la renovación, por ese orden. "Y lo queremos antes porque no nos fiamos del Gobierno, ya no admitimos la subcomisión que nos decían, han roto su palabra", ha remarcado.

En su opinión, no hay razón por la que el Gobierno no pudiera acometer hoy mismo esa reforma para cumplir con las instrucciones de la UE y ha emplazado directamente a Sánchez para reunirse: "Después del ofrecimiento sobre la renovación del CGPJ y otros órganos constitucionales, ese encuentro se debería realizar de inmediato -ha señalado-. Ya no hay excusas ¿Por que no quiere renovar el CGPJ si pedimos lo que piden en Europa y miles de jueces? Si él quiere que nos sentemos a decir cómo se modifica la ley, lo renovamos de inmediato, ése y otros órganos".

Preguntado por la posibilidad de que dimita todo el Consejo para forzar la renovación, el líder del PP ha comentado que "a lo mejor quien tiene que dimitir es el Gobierno o el Grupo Socialista, porque quien está bloqueando es el PSOE". "Es muy difícil que el Gobierno responda de manera coherente a nuestras demandas", ha apostillado.