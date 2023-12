El Gobierno empieza a sufrir un notable desgaste a causa de la ley de amnistía

El Partido Popular podría formar Gobierno, con la ayuda de Vox, si las elecciones se celebraran hoy, según el polibarómetro realizado por el Instituto DYM entre los días 13 y 15 de este mes y 1.011 entrevistas por toda España. Según la encuesta de DYM, el PP alcanzaría entre los 152 y los 156 escaños en el Congreso de los Diputados en unas supuestas elecciones generales. Aunque no alcanzaría los 176 escaños que se necesita para alcanzar la mayoría absoluta, sí le permitiría a Alberto Núñez Feijóo formar Gobierno si votara a favor Vox, que tendría en dichos supuestos comicios entre 27 y 31 diputados.

Está claro que la ley de amnistía, y todo lo que puede suponer, empieza a costarle un desgaste notable al actual Gobierno, que lidera el secretario general del PSOE y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Así arranca la XV Legislatura de la democracia española, en la que el pasado 16 de noviembre el líder socialista consiguió la investidura después de que su propio partido y el resto de los grupos políticos que entraron en el Congreso, todos excepto PP, Vox y UPN, le dieran su confianza para formar el Gobierno, en coalición con la plataforma Sumar que lidera la ferrolana Yolanda Díaz.

Solo un mes después de que Sánchez revalidara su presidencia, este perdería casi diez escaños en la muestra realizada por el Instituto DYM respecto a los resultados en las elecciones generales del 23 de julio. De los 121 diputados que logró el PSOE entonces pasaría ahora a una horquilla que iría entre los 112 y los 116. También sufre el desgaste su principal socio y grupo coaligado en el Gobierno, Sumar, que de los 31 escaños que logró el 23-J pasaría ahora a una horquilla que va entre los 20 y los 23. Es decir, el PSOE no podría volver al Gobierno ni siquiera si, como ocurrió en su reciente debate de investidura, votasen a su favor todos los grupos políticos del Congreso que lo apoyaron. Núñez Feijóo sería el presidente del Gobierno con el apoyo necesario en una hipotética investidura de la formación que lidera Santiago Abascal.

Reparto de escaños estimado. EP

No solo pierde el paso el partido de Pedro Sánchez sino que también sufriría el desgaste que supone el proceso de la ley de amnistía el propio presidente del Gobierno, con índices de popularidad muy bajos, aunque es cierto que según la muestra del Instituto DYM no ha descendido demasiado respecto a la valoración de julio (-0,2), igual que le sucede a los demás líderes políticos españoles. Sánchez pasó de 3,9 en una nota sobre 10 el día de las elecciones a un 3,7 en esta encuesta de diciembre, la misma que en septiembre. No obstante, en noviembre cayó a su valoración más baja, 3,5.

Valoración de los principales líderes políticos. EP

Alberto Núñez Feijóo se mantiene como el líder político español mejor valorado, aunque al igual que Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal no aprueba al contar en diciembre con un resultado de 4 puntos, el más bajo por su parte desde las elecciones de julio (4,4 entonces, 4,1 en septiembre, 4,3 en octubre y 4,2 en noviembre).

El desgaste que sufre Pedro Sánchez es similar en el caso de Yolanda Díaz, que no ha conseguido alcanzar los 4,1 puntos que logró el 23-J desde entonces. La líder de Sumar suma una calificación de 3,8 en la muestra más reciente, lo dicho (0,3 menos que en julio), aunque es cierto que ha remontado un tanto respecto a las de septiembre y octubre (3,6) y noviembre (3,7).

Como es habitual, Abascal es el líder político español de los partidos nacionales peor valorado por la población, aunque ha mejorado del 2,5 de julio al 2,7 de octubre, noviembre y diciembre, dos décimas menos que en la encuesta de septiembre.

Por lo que se refiere a la valoración del nuevo Gobierno, el Instituto DYM observa que hasta el 48,4% de los entrevistados (casi la mitad de los mismos) valora de manera bastante negativa o muy negativa al nuevo Ejecutivo en contraposición con el 23,5% que lo valoran positivamente, mostrando un saldo evaluativo negativo de -24,9 puntos.