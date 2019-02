El Gobierno da marcha atrás: no habrá relator ni mesa con los independentistas

[AVANCE] El Gobierno da marcha atrás y retira la propuesta de un relator en la mesa de partidos con los independentistas catalanes. Así lo confirmó la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Con todo, Calvo no da por roto "en absoluto" el diálogo en Cataluña a pesar del rechazo de los partidos independentistas al marco de diálogo propuesto por el Ejecutivo. La vicepresidenta ha dejado claro que el Gobierno no piensa "escurrir el bulto" a pesar de que esta propuesta "ha encallado" porque no ha sido aceptada.

La presión a Pedro Sánchez no le llegó sólo desde otros partidos –PP, Ciudadanos y Vox convocaron una manifestación contra lo que consideraron una "traición a España"– sino desde el propio PSOE.

En las últimas horas, el candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, Emiliano García Page, Felipe González y Alfonso Guerra habían criticado la propuesta del Gobierno.