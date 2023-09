El Gobierno cree que se abren las vías del "diálogo" tras escuchar a Puigdemont

La ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, ha dicho este miércoles que "lo importante", después de escuchar a Carles Puigdemont, es que "se abren las vías" del "diálogo" y de la "política", que es la que, según ha dicho, "ha estado practicando el Gobierno durante estos 5 años con mucho éxito".

Rodríguez se ha referido así, en una entrevista en TVE recogida por EFE, a las exigencias del expresidente catalán Carles Puigdemont para que Junts apoye la investidura del próximo presidente del Gobierno, en las que, entre otras cosas, pedía una ley amnistía antes de comenzar a negociar con Pedro Sánchez.

"Lo que vimos ayer y lo que lo que ayer vio España entera era lo que se esperábamos... yo creo que lo importante a subrayar es que se abren las vías del diálogo, las vías de la política" y, por tanto, "esto es una buena noticia para el conjunto de España", ha indicado.

Tras afirmar que la próxima legislatura ha de ser la de la "convivencia y del progreso", ha negado, al ser preguntada sobre este asunto, que hayan comentado las negociaciones para la investidura de Sánchez, al señalar "el PSOE está esperando formalmente" que termine la sesión de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Nos les puedo hablar hoy de contactos formales del PSOE porque hoy el PSOE no está asistiendo a un proceso de investidura", ha añadido.

Preguntada sobre si ve margen para una amnistía, ha contestado: "Cuando llegue el momento lo que el presidente del Gobierno va hacer es lo que ha hecho en estos cinco años: avanzar en marco de la convivencia, con una herramienta que es el diálogo y con un instrumento que es la Constitución", ha apuntado.

En cuanto a las declaraciones de Felipe González, en las que aseguraba que en la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación, ha espetado: "Con el máximo respeto a las opiniones del expresidente, les puedo trasladar con rotundidad que Pedro Sánchez lo que ha hecho estos cinco años es proteger la España constitucional".

Por otra parte, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que intentar "meter el miedo en el cuerpo" a los españoles, al decir que viene el lobo, que se rompe España y "que los socialistas estamos atados".

"Los socialistas estamos protegiendo España y haciendo que se cumpla la Constitución en todo el territorio de España", ha afirmado, para a continuación añadir: "Hoy la Constitución española se cumple en toda España, excepto en un lugar en la calle Génova", ha concluido.

Jaume Asens (Sumar) considera que "hay partido" y pide aprovechar una "oportunidad histórica"

El expresidente de Unidas Podemos en el Congreso Jaume Asens, encargado de los contactos negociadores de Sumar con los independentistas, ha llamado este miércoles a JxCat a no desaprovechar la "oportunidad histórica" que representa la negociación para la investidura de Pedro Sánchez: "Hay partido".

En declaraciones a TV3, Asens ha asegurado que no le sorprendieron las condiciones previas para sentarse a negociar que planteó este martes Puigdemont y que incluyen una amnistía para los encausados del proceso independentista y una mediación para verificar el cumplimiento de los acuerdos.

"Lo más destacable de su discurso es que hay partido", ha afirmado Asens, que considera que las condiciones de Puigdemont establecen un "terreno de juego" y "un mismo marco de negociación" para empezar a hablar.

Según Asens, es un "momento histórico" en el que hay que ser "muy valiente" y estar dispuesto a arriesgarse para conseguir "un éxito".

Llegar a un acuerdo, ha señalado, siempre implica "una cierta capacidad de flexibilizar las propias posiciones", aunque a veces sea difícil "explicar a gente que no quiere renunciar a nada que toda negociación implica en cierta medida ceder posiciones".

"Tenemos una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar", ha destacado Asens, convencido de que todos son "conscientes de lo que está en juego" y de que si se pierde esta oportunidad "volveremos al statu quo, la parálisis y la frustración".

Asens, que ha reconocido que se ha pasado el verano leyendo textos legales de amnistía -como por ejemplo los de Portugal o de Italia-, ha dicho que Puigdemont se encuentra en un "momento trascendental", en el que deberá decidir si aprovecha esta "oportunidad" que se le presenta, con un Gobierno de PSOE y Sumar que está "dispuesto a dialogar" para resolver el conflicto catalán.

El BNG prevé iniciar negociaciones con PSOE y Sumar en los próximos días

En este contexto, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha avanzado este miércoles que prevé que "en próximos días" o "la próxima semana" se inicien las negociaciones con PSOE y Sumar de cara a respaldar una hipotética investidura de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, Rego ha admitido que todavía no han arrancado estos contactos puesto que han estado abordando otras cuestiones como la posible implementación del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados ya de cara a la sesión de investidura.

Rego ha incidido en la importancia que tiene esta iniciativa que, "aunque simbólica, es relevante para el reconocimiento plurinacional del Estado español". A partir de ahí, ha denunciado la "oposición frontal" del PP a esta propuesta que permitirá que "el gallego pueda ser utilizado con normalidad" en la Cámara baja.

El diputado nacionalista ha reiterado que el objetivo del BNG es que se pueda configurar un Gobierno progresista "siempre y cuando eso signifique que Galicia va a salir beneficiada" y, para ello, el Ejecutivo deberá "asumir compromisos concretos para que todos los gallegos puedan mejorar su calidad de vida".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, por su parte, ha celebrado que el curso político se inicie abriendo el debate sobre la "plurinacionalidad" del Estado, al que da la "bienvenida" ya que "no se entiende" cómo después de 45 años de la aprobación de la Constitución todavía no se haya avanzado en este sentido.

En este punto, el Bloque asegura que trabajará para que "Galicia no se quede atrás" ni "se baje del tren de las naciones", que cree que es el que ha de llevar a Galicia a un "mejor desarrollo".

José Montilla cree que los beneficiados por una amnistía deberían comprometerse a no repetir los hechos

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha asegurado este miércoles que los beneficiados por una amnistía se deben comprometer a no repetir los hechos y aunque ve legítimo que los independentistas pidan un referéndum advierte de que éste "no tendría amparo legal". Además, en su opinión, hay cambios en Puigdemont porque no ha planteado la situación de hacer un par de años, y ya no es el bloqueo.

En una entrevista en Ser Cataluña de este miércoles recogida por Europa Press, ha insistido en que los beneficiados de una amnistía se comprometieran a no repetir los hechos, algo que ha calificado de coherente: "Si se cierran las carpetas, se cierran por una cosa y por otra".

Montilla dice no entender que el expresidente del Gobierno Felipe González afirmara que una amnistía supondría señalar a la democracia española como culpable de lo sucedido en Cataluña.

En esta línea, ha considerado que desde los antiguos responsables políticos "se debe una cierta fidelidad" a los liderazgos actuales y que ellos mismos están -textualmente- obligados a echar una mano.

También ha calificado de legítimo que partidos independentistas exijan un referéndum sobre la independencia de Cataluña ante una investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien ha reiterado que "no tendría amparo legal".

El expresidente de la Generalitat ha avisado de que en el independentismo "hay una lucha desde hace años para la hegemonía que dificultará la negociación" de una investidura de Sánchez, algo que según él también ha ocurrido en otros temas.