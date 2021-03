El Gobierno asegura que no baja el Iva de las FPP2 porque su uso no es obligatorio

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el motivo por el que el Ejecutivo no baja el Iva aplicable a las mascarillas FPP2 en la venta al público es que éstas no son obligatorias para las ciudadanos que no son profesionales sanitarios. Así lo ha argumentado al ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que ha recordado que este tipo de mascarillas tienen tipo cero en la compra de los establecimientos públicos y privados para el uso sanitario, porque para estos profesionales —ha insistido— sí son obligatorias.

Para el resto de ciudadanos, lo que se recomienda es el uso de las mascarillas quirúrgicas y las higiénicas.

El pasado mes de noviembre, la mascarilla quirúrgica pasó a costar 0,62 euros como máximo tras la bajada del Iva del 21 por ciento al superreducido del 4 por ciento.

La bajada del Iva afectó sólo a las mascarillas quirúrgicas desechables, no así a las de alta protección FFP2 que mantienen el Iva del 21 por ciento.