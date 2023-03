El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de la Ley de Paridad, sin la participación del Ministerio de Igualdad, en la víspera de la celebración este miércoles del Día Internacional de la Mujer. "Pasamos de recomendaciones y buenas prácticas a establecer obligaciones que permitan alcanzar la igualdad de género efectiva en ámbitos de decisión política y económica", ha señalado la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, encargada de presentar el texto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Preguntada por si el Ministerio de Igualdad ha participado en la elaboración de la Ley de Paridad, Calviño ha explicado que la coordinación ha correspondido al Ministerio de Presidencia y después se han recogido propuestas de los departamentos competentes, como el de Economía.

Posteriormente, fuentes del Ejecutivo han precisado que el Ministerio de Igualdad no ha participado en la elaboración de la nueva norma ya que ninguna de las leyes que modifica esta normativa afecta a ese departamento. Así han justificado, las mismas fuentes, la ausencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la presentación de esta norma, añadiendo que la paridad engloba a varios ministerios.

En todo caso, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido que esta ley ha sido "perfectamente presentada" por Nadia Calviño. "Este Gobierno, además de una buena ministra de Igualdad, tiene tres vicepresidentas de las que nos sentimos muy orgullosas el resto de compañeras del Consejo de Ministros", ha indicado.

¿Cómo afectará la norma a los gobiernos?

Sobre el contenido de la norma, Calviño ha puntualizado que la futura ley establecerá que los gobiernos se deberán regir por el principio de "presencia equilibrada" de mujeres y hombres, consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal, según ha informado el Ministerio de Presidencia.

La norma, que según Calviño va "más allá" de la transposición de una directiva europea, incluirá también la obligatoriedad de las llamadas listas cremallera —candidaturas electorales integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa— en los comicios al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares. Además, deberá haber paridad en ámbitos como las juntas de gobierno de los colegios profesionales, en tribunales y en los jurados de reconocimiento público a las personalidades.

Medidas para las empresas

El texto también establece que las mujeres deberán representar al menos el 40% de los miembros de los consejos de administración de las sociedades cotizadas antes del 1 de julio de 2024 y de los puestos de alta dirección. Según ha precisado Calviño, actualmente, la representación femenina en los consejos de administración no llega al 30% (357 consejeras de un total de 1.220), y es inferior al 20% en los puestos de alta dirección (excluidas las altas directivas consejeras).

Además, las grandes empresas no cotizadas y las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores o una cifra anual de negocio superior a 50 millones de euros o un activo superiora 43 millones de euros también deberán contar con al menos un 40% de mujeres en sus consejos de administración, aunque, dado el diferente punto de partida, estas empresas tendrán un plazo adicional hasta julio de 2026. Para lograrlo, la ley establece que deberán adaptar los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo.

Fuentes del Ejecutivo han añadido que en la nueva ley se contemplan sanciones económicas para aquellos que no la cumplan. En concreto, en el caso de las sociedades cotizadas se establece como infracción grave el incumplimiento de estas previsiones.

Lorenzana: "No estoy en contra de cuotas que hagan composiciones equilibradas"

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha dicho no estar en contra de la Ley de Paridad presentada por el Gobierno central. "No estoy en contra de buscar cuotas que hagan composiciones más equilibradas, sea en los órganos políticos o en las empresas", ha afirmado.

En declaraciones a los medios, Lorenzana ha insistido en que "no tiene ningún sentido estar en contra" cuando "lo que se está aplicando es una directiva comunitaria" que "se está aplicando en toda Europa". Asimismo, ha señalado que esperarán a conocer el texto en detalle, aunque ha reiterado que no está "para nada en contra" siempre "intentando ser más ambiciosos" y que esas cuotas sirvan "para que se aplique con normalidad esa igualdad en los puestos de trabajo".

Por otra parte, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la conselleira ha relatado que las líneas de actuación de la consellería pasan por la "concienciación empresarial" para que "las mujeres puedan continuar sus carreras". "Tiene que haber mucha más flexibilidad en las jornadas laborales. Los empresarios tienen que estar comprometidos con la sostenibilidad desde el punto de vista de la diversidad", ha manifestado.