El Gobierno anuncia un plan urgente de ahorro energético

El Consejo de Ministros aprobará el próximo lunes un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, que ha sido coordinado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Según ha anunciado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del balance del primer semestre del año, el plan estará "en línea con lo que están haciendo todos los países europeos".

"Se trata de medidas trabajadas durante semanas, debatidas con el sector privado, comunicadas al conjunto de administraciones y los grupos parlamentarios", ha añadido Sánchez, que no ha querido adelantar ninguna de las actuaciones concretas. Sí garantizó que no supondrán "recortes" en el suministro para las familias e industria, asegurando que además serán beneficiosas, ya que se traducirán en "ahorros en la factura de la luz y en la competitividad de la industria".

Desde el Gobierno ya se avanzó hace algunas semanas que se trabajaba en este plan de ahorro energético que incluiría el fomento del teletrabajo en el ámbito público y un uso más eficiente del aire acondicionado y la calefacción en los edificios públicos, lo que se extendería como recomendación al sector privado.

Las medidas serán aprobadas el lunes por el Consejo de Ministros

El presidente ha recordado que España tiene que recortar voluntariamente un 7% del consumo del gas en los próximos meses, de acuerdo con la reducción de la demanda aprobada esta semana por la Comisión Europea, que podría convertir en obligatorias las restricciones si Rusia termina cortado el suministro de gas a Europa.

"Todos estamos involucrados", ha asegurado Sánchez en referencia al ahorro de energía, que además ha considerado que será bueno para las empresas y las familias porque la reducción del consumo permitirá abaratar la factura de la luz. "No hace falta más que entrar a un centro comercial para darse cuenta de que el aire acondicionado está demasiado alto", ha ejemplificado.

Como gesto personal, el presidente ha señalado que desde ahora no lleva corbata y que le ha pedido a sus ministros y altos cargos que tampoco se la pongan cuando no sea necesario como un gesto que contribuye al ahorro energético, algo que cree que se debería hacer también en el sector privado "si es que no lo han hecho ya".

"No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético", asegura Sánchez

Durante su comparecencia para hacer balance del curso político en Moncloa, Sánchez ha llamado la atención al término de su intervención en que había prescindido del uso de corbata para dar ejemplo de este comportamiento, favoreciendo así un menor uso del aire acondicionado.

Una medida análoga la defendió en julio de 2011 el exministro de Industria Miguel Sebastián, cuando subió a la tribuna del Congreso de los Diputados sin corbata y entonces mantuvo un enfrentamiento por el uso de esta prenda en sede parlamentaria con el entonces presidente de la Cámara baja, José Bono. Entonces, Sebastián justificó este gesto desde la tribuna apelando a la necesidad de hacer un esfuerzo con la temperatura de los edificios para "no despilfarrar" energía.

Este viernes, el PP ha censurado que Pedro Sánchez haya pedido a los ciudadanos quitarse la corbata para ahorrar energía pero luego se haya montado en un helicóptero para recorrer los 25,8 kilómetros que unen el Palacio de la Moncloa y la base aérea de Torrejón, quemando "180 kilos de queroseno", según fuentes del partido.

España llevará a Bruselas una reforma del mercado eléctrico

Más allá de las nuevas medidas, Pedro Sánchez también anunció que España llevará a Bruselas el próximo mes de septiembre dos propuestas para reformar el mercado eléctrico: una para desacoplar el precio del gas del de la electricidad, y una nueva intervención del mercado energético para poner un límite al precio de las emisiones de CO2.



El presidente del Gobierno aseguró que estas dos medidas "van a ayudar a doblegar la curva de la inflación y van a ayudar a España, a sus empresas e industrias, pero también a Europa".