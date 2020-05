El Gobierno abonará a las comunidades 6.000 millones del nuevo fondo "en el corto plazo"

El Gobierno abonará en tres tramos el fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciado este sábado por Pedro Sánchez, de manera que los primeros 6.000 millones se abonarán en el "corto plazo" y el resto, en otros dos "en la segunda parte del año".

Lo avanzó este domingo la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en una rueda de prensa junto al titular de Sanidad, Salvador Illa, tras la octava reunión telemática de Sánchez con los presidentes autonómicos.

Montero también detalló que el fondo --no reembolsable-- se distribuirá entre las comunidades autónomas en función de "parámetros objetivos basados en los gastos ocasionados por el Covid-19" conforme a la información que hayan remitido las comunidades autónomas.

"No es un préstamo, son transferencias directas que recibirán las comunidades autónomas y que no tendrán que devolver", subrayó Montero, quien dejó claro que este fondo es "adicional" a la financiación autonómica y a los mecanismos de liquidez extraordinaria, que siguen "plenamente vigentes".

Los 10.000 millones que se destinarán a cubrir gastos sanitarios se distribuirán en función de los indicadores oficiales de impacto de la pandemia y los 1.000 millones para gasto social se repartirán por criterios poblacionales.

Por último, los 5.000 millones destinados a paliar la reducción de recursos propios de las comunidades autónomas por la caída de la actividad económica se distribuirán en función de los datos de caída de la recaudación.

Unos 10.000 millones están destinados a cubrir gastos sanitarios

NO COMPUTARÁN EN EL DÉFICIT. Pedro Sánchez anunció este domingo a los presidentes de las comunidades que mantendrá el déficit previsto para 2020 en el 0,2% del PIB, ya que el fondo no reembolsable de 16.000 millones no computará en ese déficit, según informaron fuentes autonómicas.

Algunos presidentes autonómicos consideran insuficiente el mantenimiento del déficit establecido y otros pidieron más concreción en el reparto de los 16.000 millones. Es el caso del catalán, quien recordó que la Generalitat ha cifrado en 4.000 millones el coste de la crisis del Covid-19 en la comunidad.